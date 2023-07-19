饗A Joy值得4千嗎？員工爆雷「內部試吃」心得：沒有白飯
有「最貴吃到飽」之稱的饗A Joy，倒數三天7月23日將在台北101第86樓開幕，雖然晚餐每人價格要3880元，加上服務費要4千多，開放訂位後仍一位難求。業者已在粉專預告，將有龍蝦、鱈場蟹、海膽、生蠔、熟成牛小排等高級食材無限吃，不過怎麼吃才能回本，還是讓眾人相當好奇。搶在對外營業前，有內部員工上網爆雷試吃心得，還再三強調：「沒有白飯」。
記者黃韻文/綜合報導
「饗A Joy」開幕在即，有自稱是集團內部員工上網爆料，公司有先找一些員工進行試吃，至於一頓吃下來值不值花4千多元，他認為「吃完的感覺是有值那個價錢。」不過也坦言，高價位很大的成份還是在賣景觀，食物好不好吃還是看個人。
他解釋，因為每天都看著那些菜色跟半成品，無論多高檔或精緻的料理，「說真的沒有甚麼新鮮感就是」，但現在還無法對外透露有哪些菜色。他還打趣再三強調：「沒有白飯、沒有白飯、沒有白飯」，但會提供其他飯類料理。至於眾人最好奇龍蝦、鱈場蟹的用餐限制，他也提到「是任你吃沒錯啦，但尖峰時間你可能要排隊排到死。」並預告甜點區將有讓人意想不到的口味巧克力。
《NOWnews今日新聞》進一步向饗賓餐旅求證是否已先舉辦內部試吃，業者則未多做回應，僅表示「敬請期待。」饗A Joy將設立8大美食區，包括豐潮（海鮮吧）、時濤（日料割烹亭）、沁波（沙拉吧）、熾原（炭烤酥炸料理）、然然（歐陸鐵板料理）、乘城（泛中華料理）、戀戀（甜品鮮果區）、漫漫津澤（飲品酒吧區），各餐區命名都相當有詩意。