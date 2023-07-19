睽違10年　雲門舞集戶外公演台中登場

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盧秀燕表示，雲門舞集是台灣之光、國際級的藝術表演團體，她就是雲門的粉絲，從年輕看到現在，約在一個月前，才在台中國家歌劇院重新欣賞他們的舞作「薪傳」，心中感到十分悸動；台中國家歌劇院場地位於室內，空間較小並採售票，但這次於市府府前廣場為大型免費的戶外演出，市民朋友一定要把握機會，也特別感謝這次贊助演出的國泰金控，長期支持台灣藝術表演能量。
雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，很高興能在十年後再回到台中市府演出，也感謝國泰金控長年以來的支持，這次帶來的舞作「十三聲」，是非常有「台味」的作品，也在國際許多藝術節進行演出，期待大家來到台中市府前廣場觀賞，一起有一個很「台」的夜晚。
國泰世華銀行副總經理張振棟表示，國泰金控長期攜手雲門舞集，致力把國際級的藝術饗宴帶到全台灣每個地方，用藝文創造台灣民眾質感生活，過去28來，共同舉辦近300場大型戶外公演和社區巡演，至今累積超過260萬人次參與。國泰持續推動「藝術即生活」的品牌精神，讓所有人都有機會接近藝術、體驗藝術，是國泰雲門合作始終不變的初衷。
文化局表示，上次雲門在台中舉辦戶外公演，是40週年的「稻禾」；雲門和台中的緣分不僅如此，在1992年時，雲門首次舉行超大型戶外公演，就是在當時「台中經國大道曲棍球場」市民廣場，自此雲門開始每年舉辦超大型戶外公演，並於1996年起獲得國泰金控贊助，將理想遍佈全台各地。今年雲門戶外公演帶來鄭宗龍精琢七年的作品「十三聲」，這部以台灣文化風景為靈感，狂放舞者的身體與聲音，呈現台灣生猛旺盛生命力的作品，備受外國媒體讚譽。
文化局說，雲門舞集「十三聲」7月22日（六）19時30分戶外公演自由入場，而公演前夕，7月21日（五）19時30分同樣在市府前廣場，也將舉辦「生活律動」健康日活動，邀請雲門舞集舞蹈教室，帶領大小朋友一起隨著音樂搖擺，歡迎民眾上網報名，現場憑報名簡訊可兌換抽獎券乙張，有機會獲得iPad、Sony藍牙耳機等大獎。