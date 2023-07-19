獎勵及早發現登革熱個案 新北發禮卷、獎金避疫情擴散蔓延
因應近期南部本土登革熱疫情快速上升，為及早發現社區中隱藏病例，及早介入緊急防治工作，避免疫情快速擴散蔓延，新北市政府衛生局今（19）日發布新聞稿表示，自即日起居住於新北市民眾，自登革熱流行區域（東南亞或中南美）回國或至高風險地區（台南、高雄、屏東、雲林、台中等）旅遊，於發病3日內主動就醫並告知旅遊史，經確診登革熱，前50名民眾可獲得禮卷500元；另外醫師在臨床診治時，如有發現疑似本土個案，發病3日內主動通報且確診，前50名病例，可獲得獎金2,500元。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府衛生局局長陳潤秋表示，請所有醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC，並踴躍向衛生局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱，以利衛生單位及時採取後續防治措施。
新北市衛生局說明，近期北部降雨機會增加，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」清除戶內外孳生源，環境中沒有積水容器就不養蚊，不養蚊就能避免感染登革熱；同時出門在外並做好個人防護措施，例如穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可之防蚊藥劑等，才能有效防止感染登革熱。