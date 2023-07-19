欠500萬遭押走痛毆！討債集團再嗆「斷手腳」 南投警急逮8人送辦
去年8月間，南投警分局獲報轄區發生暴力討債事件，專案小組調查蒐集證據後，得知以吳姓男子為首的集團，平時經營賭場、土木工程維生，日前因被害人欠債未還，遂教唆小弟持棍棒毆打對方，過程中還恐嚇要「斷手斷腳」，南投地檢署檢察官本月17日指揮刑事警察局、南投縣警局等單位，將涉案8人逮捕，訊後已移送法辦。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，暴力集團首腦吳姓男子，以經營土木工程為掩護，實則從事地下賭場，並吸收22歲至40歲左右成為負責討債，當遇到被害人無法清償債務，便會要小弟將對方強押走，再用棍棒、徒手毆打及言語恐嚇等方式逼迫還錢，粗估糾紛金額約500萬元。
南投分局報請臺灣南投地方檢察署檢察官王元隆指揮，並與刑事警察局偵查第六大隊第二隊及南投縣政府警察局刑事警察大隊共同查緝，於今年7月17日、18日在南投及名間地區緝獲犯嫌，現場查扣大型叢林刀等證物，全案詢後依組織犯罪防制條例等罪移請臺灣南投地方檢察署偵辦。
南投分局呼籲，若有糾紛應循正當法律途徑解決，勿以私刑手段等方式處理，對於任何挑釁治安的行為，警方一定溯源到底，從嚴偵辦，貫徹「暴力零容忍」的決心，讓轄區民眾安心生活，擁有安居樂業的居住環境。