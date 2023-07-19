Selina懷孕7個月去日本潛水！醫揭「隱藏危機」：出國特別要小心
41歲女星Selina（任家萱）2022年認愛小7歲的圈外男友小徐後，3月驚喜宣佈懷孕消息，兒子小名為「小腰果」。而Selina在懷胎7個月的時候，和小徐飛往沖繩旅遊，旅程中在好友協助下一圓浮潛夢想；對此台灣婦產科醫學會理事長黃閔照表示，若是深度不深的潛水活動，在醫師角度是相當希望孕婦能適時從事一些和水接觸的運動，不過在國外的環境仍要特別注意，如有突發的緊急事故，不僅處理麻煩，還要花費許多金錢解決，孕媽媽們一定要特別小心。
記者張志浩/綜合報導
Selina近日在Podcast節目《迎任而解》中提到，她在產前最後一次出國，是和小徐飛到沖繩旅遊，期間小徐的潛水教練好友替Selina圓夢，帶她到飯店附近踩得到地的安全水域潛水，雖然Selina挺著孕肚潛水比較辛苦，但她仍認為這個體驗非常值得。
針對Selina懷孕7個月去潛水，許多粉絲和網友紛紛擔憂影響胎兒，不過黃閔照說明，其實婦產科醫生非常希望孕婦要適時運動，尤其是游泳或泡水，因為在水中除了能增加運動量，也能協助孕婦承載重量；而潛水的部分，若是超過水下20至30公尺的深度則不建議，過度的氧氣缺乏可能會導致媽媽和孩子的身體狀態。
不過黃閔照榮提醒，孕婦運動的頻率和強度，還是要和醫生共同評估自身狀態再決定，陸上的走路、散步也是好的選擇；此外，若孕媽媽想要出國，需先了解航空公司的相關規定，長途飛行可能導致血栓出現，也要做好若在國外發生緊急狀態，需要花很多錢才能處理的心理準備，最後在出國前，一定要先了解當地的醫療資源，才能保障小生命的安全。