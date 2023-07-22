蔡燦得曾沉迷精品「險變卡奴」！靠減法生活翻身　30歲買房孝親

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蔡燦得在20幾歲時，曾著迷於購買精品，甚至還在一個月內刷爆20萬卡費，直到發現自己繳不起信用卡帳單，才驚覺理財的重要性，後來求助爸爸幫忙解決這筆債務之後，她開始了學習儲蓄及投資之路。
演藝工作收入不穩 強迫每月儲蓄率50%以上
蔡燦得從5歲就出道，因此深知演藝圈工作收入不穩定，她在30歲之前都把薪水交給爸媽管理，自己每個月只領固定零用錢，並且身上備有一張信用卡。她也開始培養儲蓄習慣，每個月會先抓出日常預算，強迫自己不能超支，接著將剩餘的錢存入預備金帳戶，讓這個帳戶維持在只進不出的狀態，並保持每個月儲蓄率在50%以上。
開始「減法生活」 自煮三餐健康又省錢
蔡燦得意識到省錢的重要性，過去她從不下廚，習慣叫外送來解決三餐，如今她都靠自己的料理果腹，發現開伙的食材費比外送便宜許多，如此一來既健康又省錢。蔡燦得也開始改變購物習慣，判斷出「想要」和「需要」的差別，她建議大家在購物前先檢查身邊是否有類似物品，避免購買到重複的東西，也要懂得斷捨離，在整理家中環境時，將超過2年未使用的物品丟棄，只要能控制慾望，就可以降低花錢的衝動。
30歲買房孝親 為退休生活選滿期領回年金保險
蔡燦得在30歲時，用多年積蓄買下中和一戶約48坪的華廈，讓父母有自己的家，她則為了訓練自己獨立生活，從家中搬出來當租屋族，並用「減法生活」維持最簡單的開銷。至於保險部分，蔡燦得除了有醫療險、意外險等基本保障，她為了退休生活，也選擇了滿期領回的年金保險，替未來先做準備。
蔡燦得減法理財 理財專家夏韻芬提3點建議
針對蔡燦得的理財方法，理財專家夏韻芬指出，蔡燦得是一個在金錢使用上很會自我節制的好女生，20萬卡債的學費並不高，就讓她學會了如何節制自己的開銷，這一點是很值得讚揚的。另外蔡燦得的儲蓄率高達50%，這也是一般人可望不可及的，因為她的收入高而支出少，因此可以達到不少儲蓄的成績。
夏韻芬表示，現在最大的問題是下半輩子的規劃，畢竟蔡燦得已經中年了，要考慮到下半輩子的生活開銷。對此，夏韻芬給出3點建議，首先蔡燦得目前是租屋，有買房子給父母住，但是隨著年紀增長，目前台灣社會不喜歡租給獨居的人，這點她必須要考慮一下。
第二點，以保險來說蔡燦得的醫療險意外險及年金險都規劃得非常好，不像大部分的藝人都以儲蓄保險為主，她有年金險非常重要，但蔡燦得必須考慮到未來每年年金所得，能不能支撐沒收入後的生活開銷。
最後，人生進入下半場之後的花費其實會比較高，目前蔡燦得有透過醫療險跟意外險這些商業保險，做了生病及意外的預備計畫，但是好像少了生活的精彩度。以夏韻芬自身來說，她有運動、學畫畫及旅遊計劃，這些都需要一筆額外的支出，有人說年紀越大開銷就越少，事實上不然，要維持生活的精彩度要多參與以及多學習，有些部分其實是會花錢的，「人生上輩子可以省，下半輩子要過得精彩，其實要很捨得花，所以她是不是有把下半輩子的錢都準備好了，而且願意捨得花這也是一個重點」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。