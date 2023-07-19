「少女時代」秀英撞見《陌生》母親看片DIY　畫面太衝擊求救姐妹

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《陌生人》第一集中，秀英因為無辜遭警署內部醜聞牽連，被調職下放當派出所巡查組長，心情糟透的她回到家，竟目睹媽媽田慧振正看著情色影片DIY，媽媽見到她後，還若無其事起身問秀英要不要點炸雞，過於衝擊的畫面，讓秀英無法相信自己的雙眼，她不知所措的詢問好友是否看過媽媽DIY的樣子，還說：「要幫她買些情趣用品嗎？她目前都是用手而已。」突如其來的爆料，讓好友聽了忍不住噴她一臉啤酒；秀英也說到做到，貼心的帶著媽媽去逛了情趣用品店。
田慧振、秀英近日上談話節目《Youngjour Bonjour》宣傳《陌生人》時，秀英笑說：「能跟田慧振前輩演母女，對我來說真的是一份大禮，也讓我有機會更靠近前輩了，我一直是她的粉絲，我們之間有一個共同的友人，我甚至曾經纏著對方，讓我跟前輩視訊通話。」
田慧振回應：「我跟外界一樣，合作前覺得她就是少女時代的秀英，但是在劇本閱讀會上，我被她嚇到了，因為她為了配合角色，連說話的語氣都調整過，我當下就覺得這部戲成了，她讓人感到很安心，不過就是性格有點多事，是個沒法老實呆著的人。」
秀英笑回：「我家附近有個市場，有次我去裡頭的餐廳吃飯，我本來以為坐我旁邊的客人是一對閨密，沒想到過了一會兒，其中一個女生居然喊了一聲『媽～』，我聽到後就去跟她們搭話了，還一起喝了點酒。她們就跟我們劇裡的角色一樣，媽媽在很年輕時生下女兒，所以我連這次新劇的內容都跟她們聊了一輪。」秀英因此被眾人戲稱就像愛到處和人閒聊的登山大叔。
田慧振、秀英這次在劇中分別和安在旭、朴成焄組CP，聊起因為在《黑暗榮耀》中飾演反派「宰寯」一角而大紅的朴成焄，秀英說：「《黑暗榮耀》是在我們的戲拍攝過程中播出的，《黑暗榮耀》裡的他跟我們在現場見到的他，根本是不同人，他笑聲很獨特，戲外像大媽一樣，到處都充滿他的笑聲。」
朴成焄透露在《黑暗榮耀》播出後，現在不管走到哪都有人喊他「宰寯」，甚至連在《陌生人》的記者會上，記者也一時口誤喊他「宰寯」，他見狀自嘲說：「大家好，我是飾演朴成焄的全宰寯。」機智反應笑翻全場。
朴成焄在《陌生人》裡的登場令人印象深刻，他在劇中飾演秀英的警界學長載元，兩人格外不對盤，他一早騎車出門，經過秀英跟田慧振母女家樓下，竟被從天而降的內褲蓋頭，朴成焄從此跟秀英結下不解之緣，成為歡喜冤家。《陌生人》每週一、週二晚間10點在愛奇藝國際站播出。
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