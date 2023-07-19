陳建瑋金曲領錯獎爆紅！9年庫存CD被掃光 本人嚇到急關訂單
兩屆金曲台語歌王陳建瑋今年因為艾怡良唸錯金曲獎得獎名單，跑上台領獎後，得獎感言講一半又尷尬下台，成為當晚典禮最大苦主，不過他高情商又從容的反應，以及心疼艾怡良第一時間發文為女生緩頰，事後和老婆又再三為風波滅火，因此圈粉無數，近日訂購他專輯的人數暴增，讓陳建瑋不得不關閉訂單，為自己保留一點庫存。
記者楊穎軒／綜合報導
日前，陳建瑋在臉書表示，感謝大家踴躍訂購他的專輯，「整理專輯訂單時嚇了一大跳，數量多到幾乎要把我所有庫存都清光！而且比我9年前第一次開賣的時候還要多更多，真是太猛了你們各位！」可見陳建瑋低頭在首張專輯《三十出頭》上簽名，桌面和箱子裡堆著滿滿的CD。
陳建瑋為了替自己留一些專輯的庫存，已經把訂單關閉，不再販售，透露本週會陸續簽名後寄出，不過因為數量真的很多，先預告可能要月底才能全部寄完，請購買CD的粉絲稍待。
貼文發布後，網友留言：「有才華又準備好的人，有著閃亮的光芒待被察覺」、「好險剛出版就買了」、「趕快出第三張吧，不要等到五十出頭...」、「還好，兩張專輯已經都先買起來收藏了，還有簽名版的封存」、「美麗的意外，讓大家多認識您」！