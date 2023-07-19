名家論壇》黎榮章／柯文哲的聲勢有辦法維持到選前嗎？

透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察柯文哲近一個月來的網路聲量走勢圖，其聲量高峰點是7月10日，當時柯文哲自爆，其「演唱會」本要在台北流行音樂中心舉辦，但北市府不准，蔣萬安回擊指「北流場地租借有明確規定，不能涉及政治活動，這是柯文哲當時任市長時自己訂下的規定」，北流話題創下單日逾4萬筆討論，前後任台北市長的交鋒備受網友關注。
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進一步分析柯文哲是否因前述的服貿、北流議題而為自己的聲勢加分，比較賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘等4人的網路正負面聲量，可以發現近一個月以來，柯文哲的網路總聲量是這4名可能的總統參選人當中最高者，柯總聲量達70.5萬則，領先侯友宜的60萬則、賴清德的47.1萬則、郭台銘的22.2萬則，然而他的網路好感度反而是4人最低，P/N值只有0.24。顯然，柯近一個月的話題雖然很受關注，但這些討論量中，並沒有帶出更多支持柯的聲音。
在網路上關注柯文哲的族群，究竟都是那些人？以PTT為例，這些網友當中最大宗是討厭民進黨者，占34.7%，無明顯政黨偏好排第二，有28.5%，反國民黨者有17.6排第三。整體而言討厭藍、綠的比例佔就超過五成一上，可以說柯一直扮演「討厭藍綠」族群的情緒出口。究其原因，無非是台灣在民主化後，執政權一直在國民黨、民進黨兩黨手中輪替，柯文哲是近年新崛起的第三勢力，從他一開始主打的「白色力量」就可知道，柯走的是非藍非綠路線，民眾黨並不像親民黨，擁有顏色明確的死忠鐵粉，而是柯文哲看準民眾厭倦長期的藍綠惡鬥，所提供的第三種選擇。
然而正因民眾黨和柯文哲是扮演「討厭藍綠」族群的宣洩出口，這個族群自然稱不上是柯的「死忠支持者」，民眾黨和柯文哲必須證明自己比其他兩黨都還要好，民眾才會願意把手中選票投給他，也因此柯在競選過程中的議題選擇就格外重要。不過，近來的服貿、北流議題，從網路輿情分析來看，均不是成功的嘗試，未替柯文哲博到更多好感度，反而招來負聲量。距離投票還有半年，柯營後續還會陸續端出政策牛肉，然而政治畢竟不是演藝圈，演藝圈有句話說「黑紅也是紅」，以流量為尊，不少藝人言行出格、扮醜搞怪，只為一博關注；但社會對政治人物的要求仍不同於藝人，民眾仍會對政治人物有道德與理想的寄託，若是議題選擇不夠謹慎、時事回應時常出錯，這群討厭藍綠的族群對柯的支持恐怕「來得快、去得也快」。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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