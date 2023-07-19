台中港區貨櫃造型候車亭　民眾打卡熱點

交通局長葉昭甫表示，台中港旅客服務中心原有308、310、617、688等4條路線進駐，服務海線區域往返市區，以及於清水、台中車站進行運具轉乘，交通局配合候車環境改善，將規劃調整111、170路公車進駐，增加民眾平日往返清水車站的接駁服務，拓展接駁公車路網至大甲地區，台中市打造多座結合當地特色的候車亭屢獲好評。
葉昭甫指出，為了提升台中市的交通轉運機能，交通局積極推動各大轉運中心，提供便捷交通樞紐，彙整市區公車與他類大眾運輸、私人運具間的轉乘服務，並考量各區的交通習慣、運具形態及環境特性，規劃水湳、烏日、豐原、台中等四大轉運中心，目前豐原轉運中心已率先啟用，施工中的水湳轉運中心進度超前、台中轉運中心也朝向如期如質完工邁進。
因應地方交通需求，交通局表示，以積極行動力加強轉運功能，除了四大轉運中心之外，並搭配大甲、梧棲、沙鹿及霧峰等轉運節點，打造便捷友善的轉乘空間，其中設在台中港旅客服務中心的梧棲轉運節點，顛覆傳統的候車亭造型，將貨櫃搬上候車亭，台中港為台灣第二大港口的地位，突顯貨櫃就是港區拚經濟的指標，華燈初上時，貨櫃上的字體發光發亮，有如燈塔默默守護港區安全，超吸睛的設計成為海線亮點。
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