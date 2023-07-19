李心潔開唱尪彭順也來了！卻「委屈睡客廳」整整2周

李心潔即將在7月22日於台北流行音樂中心，舉行「盛開。我的名字叫李心潔 演唱會」，今（19）日在台北進行彩排，談到開唱前準備，她笑說老公彭順為了不影響她的狀態，來台1個月，已經睡在客廳2周了。
記者吳雨婕/台北報導
演唱會進入倒數3天，談到開唱心情，李心潔竟然面露苦澀，她形容是「說不出話來的緊張」，「真的很緊張，我都不知道在緊張什麼，這個心情的緊張，沒有辦法用任何的其他事情取代，就像剛我說的，度日如年，希望趕快到22號的晚上。」她還開玩笑說，回大馬的機票都買好了，「沒有啦，沒有想逃，這是我自己做的決定，希望給大家一個完美的演出，壓力很大。」
李心潔透露，雖然為了演出壓力很大，但她的睡眠沒有因此受到影響，只是會花比較多的時間打坐，讓心情放鬆，每天至少打坐2個小時。而李心潔的老公彭順，以及一對雙胞胎兒子跟著她一起來台，她笑說台灣的天氣實在太熱，原本安排了許多活動讓兒子、老公去玩，只好都取消。
戶外活動取消後，兒子們與老公都待在家，讓李心潔表示：「老公感覺好像在隔離，一家人去隔離。」被問到彭順有沒有特別點歌希望她能在演唱會上演唱，李心潔說：「老公不會跟我說這個，他不想給我壓力，他非常支持我要辦演唱會的決定。」接著透露，因為自己的狀態不適合一直吹冷氣，所以她睡房間吹電風扇，老公則是睡客廳開冷氣，「委屈他睡客廳，主要是讓我維持在最好的狀態，他已經（睡客廳）1、2個禮拜了。」