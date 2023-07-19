113年教育補助增！中央擬補助公幼寒暑假照顧費、提高教師諮輔費

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對此，潘文忠表示，中央政府推動「0至6歲國家一起養」政策，確實應該鼓勵更多公幼提供延長照顧服務，並降低家長負擔，教育部已計畫向行政院爭取經費，支持公幼的延長照顧服務，減輕雙薪家庭的經濟負擔。目前估預算須10億元，將爭取113年度納入預算，在113年2月（112學年下學期）開始施行，等報行政院確定後會公布，預計有13萬學童受惠。
新北市教育局和高雄市教育局聯合提案，呼籲政府增加給予教師的諮商輔導經費，協助第一線教師安頓身心及教學情況，目前各縣市經費確實不足，服務人數及所需資源有明顯落差。
潘文忠當場承諾，113年度會以10倍的經費協助，同時也會納入教保服務人員，並請各直轄市及縣市政府教育局處共同支應經費，擴大教師諮商輔導支持服務資源量能。
教育部補充，地方政府自109年度配合教師法修法後，都積極提供多樣化教師諮商輔導支持服務，同時也開辦各項研習講座、團體諮商及工作坊，持續提供符合教師需求的多元服務項目；相關服務需求量能，呈現逐年大幅成長趨勢，現行補助金額確已不足因應政策推行。
教育部研議修訂「教育部國民及學前教育署補助各直轄市、縣（市）政府辦理教師諮商輔導支持服務要點」，現行補助金額為650萬元，113年度將提高到6000萬元，會依照各縣市教師人數及級距，核給補助經費。
另外，宜蘭縣教育處長簡信斌提案指出，各縣市都積極推動閱讀教育，但城鄉資源有落差，部分學校經費有限，無法每年充實館藏。近年政府的補助減少，對長期須仰賴中央政府挹注資源的縣市，推動閱讀教育遇到困難。
潘文忠也於會中宣布，自113年起國教署將「編列固定年度預算」，一年至少3億元的經費，不再像過去是以年度結餘款核給補助。希望固定預算能穩健協助公立國民中小學充實圖書館（室）藏書量資源，以利縣市針對閱讀教育進行中長程規劃。