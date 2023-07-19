何如芸問「遺憾媽媽沒陪你嗎」！兒子吐1句話 她直呼：我心好酸
54歲女星何如芸在戲劇圈耕耘多年，演過《炮仔聲》等知名戲劇，她於2022年結束19年婚姻。兩個兒子都在新加坡念書，近日回台與媽媽相聚，何如芸帶著小兒子重遊念大學時看夜景地方，甜喊「那時是和男友，現在也是和小男友，雀躍的心，不變。」與兒子對話之中發現孩子長大了，何如芸表示「但我的心怎麼會這麼酸呢？」
記者薛羽彤/綜合報導
何如芸昨（18）日在臉書上分享日常，因兩個兒子都在新加坡念書，母子倆分隔兩地，她問小兒子「會不會遺憾媽媽沒有在新加坡陪你」，兒子回答「不會！如果妳一直在，我可能會變成媽寶。」可見何如芸愛護小孩的程度。何如芸表示小兒子什麼事都會自己來，「我看見他來我家的行李都打包得井井有條，不僅衣服一件件摺好，鞋子還會用另外的袋子裝，連蝴蝶結都打得漂亮。」
雖然兒子成長了，但身為媽媽，何如芸坦言心中五味雜陳，「確實如果我在，可能連喝水都還是媽媽倒的階段。但我的心怎麼會這麼酸呢？」許多媽媽們也心有戚戚焉的回覆，「媽媽試著放手很重要，對於他之後就業幫助也很大」、「別心覺得酸～妳要感到超驕傲，因為自己的孩子怎麼可以這麼棒」、「我懂你，因為孩子不在自己的身邊。」