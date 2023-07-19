周迅面對職場性騷擾勇敢制止　《不完美受害人》飾演霸氣律師

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《不完美受害人》卡司陣容堅強，由周迅、劉奕君、林允領銜主演，陳數、鍾楚曦、董潔特別出演，故事主要描述趙尋（林允飾）疑似遭到上司成功（劉奕君飾）權勢性侵，而引發一連串的故事，律師林闞（周迅飾）接受嫌疑人成功的委託，憑藉出色的職業素養和前置調查，推翻被害人趙尋的刑事指控，但法律事實與個人情感立場產生的衝突，卻讓林闞面臨前所未有的職業倫理挑戰。
周迅在影史創下大滿貫紀錄，曾獲得金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠，挑劇本的眼光獨到，《不完美受害人》是她繼《如懿傳》、《小敏家》後又一力作，加上搭檔的是曾演出《瑯琊榜》、《偽裝者》的戲骨劉奕君，因此未演先轟動，在愛奇藝官網的預約觀看人數超過350萬人， 昨首播後更好評如潮，節奏明快、懸疑感飽滿，該劇聚焦職場性侵案件，以女性視角深入刻畫女性遇到創傷、侵害後的艱難過程，劇裡的案件反轉不斷，更多的曲折與挑戰扣人心弦。而揭開創傷的目的，是為了用愛戰勝黑暗，以最完美的狀態幫不完美受害人撫平創傷。
《不完美受害人》全部演員演技在線，周迅、劉奕君等人的演技自然不在話下，就連以電影《美人魚》走紅的「星女郎」林允也被網友誇演技進步很多，把受害者的委屈、無助、傷心的情緒拿捏到位，林允的演技話題還因此上了微博的熱搜，被網讚「有被驚喜到」、「演技進步很大，感受到受害者的內心活動。」
周迅也透露在《不完美受害人》裡可以看到，「不完美受害人在經歷一些不好的事情的時候，她們軟弱過、屈服過，她們會審視自我的不完美，也迸發出勇敢，而林闞也會從中找到10年前的自己。」《不完美受害人》共有29集，每晚7點半在愛奇藝國際版app 及iQ.com播出。
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