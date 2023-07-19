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全家咖啡廳夏季新品！雪酪咖啡、冰球凍飲必拍　星巴克4甜點登場

▲全家咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」，3款冰球系列飲品。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」，3款冰球系列飲品。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家去年推出首家咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」，並在近期更新夏季新菜單，推出可頌沙拉早午餐組合、厚片土司系列，還有打卡必拍的雪酪特調咖啡、冰球氣泡凍飲等新品項，夏季消暑快衝一波嚐鮮！同時，星巴克也開賣夏季新甜點，包括芋泥布丁生乳捲、芋泥布丁，還有法式黑糖奶油酥餅、喵咪奶酥吐司。

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全家咖啡品牌Let’s Café PLUS即日起換上夏季新菜單，首推必喝系列為「冰球氣泡凍飲」(180元)，包含「洛神梅果」及「橙柚百香」兩口味，不僅注入氣泡水讓酸甜果茶增添清爽感，底部還添加店內人氣唐寧茶製成的茶凍，上方更飄浮著果茶冰球，整體呈現夢幻漸層色系，社群拍照打卡超吸睛。

▲冰球氣泡凍飲，包含「洛神梅果」及「橙柚百香」兩口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲冰球氣泡凍飲，包含「洛神梅果」及「橙柚百香」兩口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
咖啡控別錯過「經典藝妓」冰滴咖啡（280元），完美配比可同時品嘗到經典豆的醇厚香氣與百香果、鳳梨等熱帶水果的清爽口感，搭配咖啡冰球，讓咖啡香氣不受冰塊融化影響；「橙柚百香雪酪特調」(220元/杯)，則使用義式濃縮搭配「橙柚百香飲」及「芒果百香雪酪」，三樣單品可依個人喜好自由添加，不論是喜愛咖啡味濃一點、果茶香多一點，多款創意吃法隨你搭配。

蛋糕則有「蒙布朗芋泥千層蛋糕」及「可可千層蛋糕」（售價90元），搭配咖啡等全品項飲品皆可折30元，相當於整套下午茶最低只要150元。

▲「橙柚百香雪酪特調」(220元/杯)，則使用「宏都拉斯義式濃縮」搭配「橙柚百香飲」及「芒果百香雪酪」，三樣單品可依個人喜好自由添加，不論是喜愛咖啡味濃一點、果茶香多一點，或是來點創意將雪酪冰棒沾上咖啡飲直接享用。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「橙柚百香雪酪特調」使用義式濃縮搭配「橙柚百香飲」及「芒果百香雪酪」，三樣單品可依個人喜好自由添加。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲蒙布朗芋泥千層蛋糕、可可千層蛋糕，搭配咖啡等全品項飲品皆可折30元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲蒙布朗芋泥千層蛋糕、可可千層蛋糕，搭配咖啡等全品項飲品皆可折30元。（圖／記者鍾怡婷攝）
除了飲品外，Let’s Café PLUS輕食部分，則推出「里肌可頌沙拉組合」及「嫩雞可頌沙拉組合」（每份售價220元）；早餐時段7點至10點半前限定「元氣水煮蛋厚片」、「元氣蛋沙拉厚片」（搭配美式組合價99元）；接近午餐時段想來點重口味輕食，還可選擇「番茄佐墨西哥辣乳酪」厚片土司（售價109元），香濃的辣味雙色乾酪配上墨西哥辣椒，口味香辣帶勁。

▲全家咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」也有提供輕食。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」也有提供輕食。（圖／記者鍾怡婷攝）
同時，星巴克也開賣甜點新品，其中有2款以芋泥為主題的糕點「芋泥布丁生乳捲」（130元）、暢銷回歸的「芋泥布丁」(75元)。還有將在地黑糖風味，添加進法式奶油餅乾沙布列的「法式黑糖奶油酥餅」（50元）；加上抹上濃郁奶酥醬，好吃與可愛兼具的「喵咪奶酥吐司」，夏季來杯飲品消暑的同時，別忘了來份甜點犒賞自己！

▲星巴克芋泥主題新甜點，包括芋泥生乳捲、芋泥布丁。（圖／業者提供）
▲星巴克芋泥主題新甜點，包括芋泥布丁（左圖）、芋泥生乳捲（右圖）。（圖／業者提供）
▲異國風情重新以在地滋味演繹的「法式黑糖奶油酥餅」；加上抹上濃郁奶酥醬，好吃與可愛兼具的「喵咪奶酥吐司」。（圖／業者提供）
▲異國風情重新以在地滋味演繹的「法式黑糖奶油酥餅」（左圖）；抹上濃郁奶酥醬，好吃與可愛兼具的「喵咪奶酥吐司」（右圖）。（圖／業者提供）

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