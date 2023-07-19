藍委轟兩岸交流標準應鬆綁　邱太三嗆：去建議大陸不要禁陸生來台

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陳以信追問，陸生都來好幾天了，期間去打桌球、到故宮看肉形石，這樣就究竟是健康有序的交流還是統戰，更稱既然院長陳建仁認為是很好的事情，就不要一直說壞話，且當初申請時陸委會私下稱陸生團沒有重要性、急迫性與不可替代性，就算來了也不會過，為何如今又可以訪台？
邱太三解釋，當時馬英九基金會申請時，教育部對於該基金會是否為教育單位有擔憂，稱這件事要感謝院長陳建仁，指示行政院跨部會來處理，最後決定業務主管部會為教育部，台灣政黨都不能進入校園了，怎麼可能讓共產黨進入校園。
陳以信則說，陸委會上月針對兩岸交流整體性進行說明，提及針對尚未調整入境管制專業及商務交流活動，中國大陸人士如有來台需求，由目的事業主管機關評估具必要性、急迫性、不可替代性者，稱陸生團沒有重要性、急迫性與不可替代性，為何又可以訪台？現今以非疫情期間，他凸顯這標準的荒謬，認為三要件不須存在。
陳建仁回應，本案教育部經過審慎評估，且馬辦改變成員組成，政府也認為兩岸交流過程中，讓陸生了解自由、民主與法治有其重要性；邱太三則向陳以信說，去建議大陸不要禁止陸生來台灣唸書，台灣這麼有信心讓學生去大陸念書，反問「只敢來這樣交流而已？」