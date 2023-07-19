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可可布朗尼冰炫風回歸！可可粉多到會嗆人　麥當勞、頂呱呱買1送1

▲麥當勞「可可布朗尼冰炫風」今起限時回歸，每杯65元，另有大薯、OREO冰炫風買1送1。（圖／NOWnews社群中心）
▲麥當勞「可可布朗尼冰炫風」今起限時回歸，每杯65元，另有大薯、OREO冰炫風買1送1。（圖／NOWnews社群中心）

記者黃韻文/綜合報導

巧克力控要瘋了，睽違3年之久，麥當勞「可可布朗尼冰炫風」今（19）日起驚喜回歸，每杯65元，同場加映還有「韓味雙牛魷魚堡」，《NOWnews今日新聞》在回歸首日搶先開箱。此外，麥當勞、頂呱呱都祭出民眾最愛的買1送1，好康重點快筆記。

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搶攻夏季吃冰商機，麥當勞「可可布朗尼冰炫風」停賣3年，今（19）日起再度限時開賣，可可粉搭上濃郁的巧克力布朗尼，苦甜大人味收服許多巧克力控。《NOWnew今日新聞》搶在回歸首日開箱，兩位試吃同事異口同聲表示好吃，不過兩人吃第一口時都被嗆到，「可可粉很多，其他民眾也被嗆到，吃第一口要小心」，但仍不減美味。

▲「可可布朗尼冰炫風」灑上厚厚一層可可粉，滋味好吃，但第一口小心被嗆到。（圖／NOWnews社群中心）
▲「可可布朗尼冰炫風」灑上厚厚一層可可粉，苦甜適中很好吃，但第一口小心被嗆到。（圖／NOWnews社群中心）
此外，麥當勞今（19）日起也同步首賣「韓味雙牛魷魚堡」，8月2日上午10:30起再接棒開賣「日式豬排魷魚堡」，兩款漢堡新品都是單點124元、經典套餐189元，預計販售至8月29日。

想吃大薯不用等「大暑」促銷，麥當勞歡樂送今（19）日起至8月29日，每天晚上10時至凌晨3時，透過歡樂送訂餐，「深夜食堂」套餐最高7.9折。且網路訂餐輸入優惠碼「BOGO」，還可選大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤買1送1。

🟡「深夜食堂」套餐
◾深夜鷄塊鷄腿豪爽餐288元：2塊麥脆鷄腿＋10塊麥克鷄塊＋大薯＋2杯38元飲料

◾深夜鷄塊鷄腿餐188元：1塊麥脆鷄腿＋6塊麥克鷄塊＋大薯＋1杯38元飲料

◾深夜鷄塊雙饗餐188元：12塊麥克鷄塊＋大薯＋1杯38元飲料

▲韓味雙牛魷魚堡同步首賣，限時販售至8月29日或賣完為止。（圖／NOWnews社群中心）
▲韓味雙牛魷魚堡同步首賣，限時販售至8月29日或賣完為止。（圖／NOWnews社群中心）
明（20）天是頂呱呱49周年，品牌大手筆慶生，豪氣祭出連續4天買1送1，其中包括人氣商品呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、甜甜包，等於原價65元的呱呱包，明天只要33元就能爽吃，每人每筆限購2組。

🟡頂呱呱買1送1亮點
◾7月20日呱呱包（65元）買1送1，平均33元
◾7月21日雞脖子（80元）買1送1，平均40元
◾7月22日地瓜薯條（60元）買1送1，平均30元
◾7月20日甜甜包（35元）買1送1，平均18元

▲身分證中1碼「4或9」，頂呱呱加購呱呱包10元；4款「買一送一」。（圖／頂呱呱提供）
▲呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、甜甜包都有買1送1。（圖／頂呱呱提供）

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