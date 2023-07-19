可可布朗尼冰炫風回歸！可可粉多到會嗆人　麥當勞、頂呱呱買1送1

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此外，麥當勞今（19）日起也同步首賣「韓味雙牛魷魚堡」，8月2日上午10:30起再接棒開賣「日式豬排魷魚堡」，兩款漢堡新品都是單點124元、經典套餐189元，預計販售至8月29日。
想吃大薯不用等「大暑」促銷，麥當勞歡樂送今（19）日起至8月29日，每天晚上10時至凌晨3時，透過歡樂送訂餐，「深夜食堂」套餐最高7.9折。且網路訂餐輸入優惠碼「BOGO」，還可選大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤買1送1。
🟡「深夜食堂」套餐
◾深夜鷄塊鷄腿豪爽餐288元：2塊麥脆鷄腿＋10塊麥克鷄塊＋大薯＋2杯38元飲料
◾深夜鷄塊鷄腿餐188元：1塊麥脆鷄腿＋6塊麥克鷄塊＋大薯＋1杯38元飲料
◾深夜鷄塊雙饗餐188元：12塊麥克鷄塊＋大薯＋1杯38元飲料
明（20）天是頂呱呱49周年，品牌大手筆慶生，豪氣祭出連續4天買1送1，其中包括人氣商品呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、甜甜包，等於原價65元的呱呱包，明天只要33元就能爽吃，每人每筆限購2組。
🟡頂呱呱買1送1亮點
◾7月20日呱呱包（65元）買1送1，平均33元
◾7月21日雞脖子（80元）買1送1，平均40元
◾7月22日地瓜薯條（60元）買1送1，平均30元
◾7月20日甜甜包（35元）買1送1，平均18元