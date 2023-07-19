《木曜4》爆集體離職、暫停直播！邰智源「沉默7天發聲了」近況曝
麥卡貝網路節目《木曜4超玩》播出近9年，團隊近日爆出幕後工作人員集體離職一事，像是製作人陳百祥、阿良等人紛紛離開團隊，引起粉絲高度關注，昨（18）日《木曜4》更宣布將暫停直播，因此主持群邰智源（邰哥）、KID、溫妮、泱泱、謝坤達和阿部瑪利亞的動向也讓粉絲相當擔憂，對此，身為節目元老之一的邰智源沉寂7天後，於今（19）日首度發聲了。
記者郭佩蓉/綜合報導
邰智源今日在IG曬出與Youtuber莎白的合照，表示：「謝謝妳來我們節目，妳有三個溫暖可愛的家庭。無論妳回到哪裡，都是幸福滿滿。祝福妳和妳的家人。」並Hashtag「下班去吃飯蛇丸推薦邰哥認證」，而該集正是《木曜4超玩》「下班去吃飯」單元。
至於邰智源對《木曜4超玩》幕後工作人員集體離職有何看法，《NOWnews今日新聞》記者致電給他，他未接電話，手機轉接語音信箱，訊息也未讀未回，雖然邰智源並未對近日風波表態，但他依舊像往常一樣在社群上「爆雷」，似乎也是在透露一切照常。照片曝光後，網友們也紛紛留言：「木曜加油！邰哥加油」、「邰哥唯一清流」、「邰哥，你終於沒有離我們而去，真是太好了」、「邰哥早安，我會繼續支持木曜的」、「雖然節目暫停直播，但影片還是持續上片，期待木曜宣布恢復回歸直播的到來。」