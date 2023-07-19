漫博必逛橘子嘉年華！5天狂送禮　iPhone、筆電、純金金幣通通有

本次「橘子嘉年華」除了各展區有現場任務的限定禮品外，最吸引人的百萬大獎包含「每日獎項」和活動「最終大獎」等豐富內容，獎品列表如下，只要使用 beanfun! APP 完成指定分享上傳任務，即可獲得抽獎資格。
🟡7月27日至7月31日，「日日獎項」活動
📍7/27（四）Switch OLED 白色（2位）
📍7/28（五）Switch OLED 白色（2位）
📍7/29（六） Samsung 27吋 Odyssey G5 1000R 曲面電競顯示器（2位）
📍7/30（日）Apple Watch Series 8（2位）
📍7/31（一） MacBook Air M1（2位）
🟡7月27日至8月10日，「最終大獎」活動
📍純金金幣（5位）
📍iPhone 14 128G（4位）
📍Dyson Supersonic™ 吹風機 HD15 黑鋼色（5位）
📍技嘉 AORUS 15 9MF 電競筆電（2位）
除了上述大獎，這次「橘子嘉年華」無論在線上或線下，都能參與「百萬獎項」活動，漫博5天的現場，橘子嘉年華各個IP展區也連5天都有限定贈品和周邊。
📌遊戲橘子：以《新楓之谷》、《艾爾之光》、《新瑪奇》為主軸，憑gamania台灣遊戲橘子攤位闖關卡，完成任3關即可至展區「gamania遊戲角色世界服務台」領取打卡甜點 - 造型棉花糖。
📌人氣漫畫原子少年：現場準備4款人氣漫畫「原子少年透明小卡」2,000份、8款原子少年摺疊圓扇2,000份，只要完成攤位打卡、追蹤IG，或現場消費滿500元即可獲得，數量有限、送完為止。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌漫畫星X文學星：只要參加「展示區」作品應援投票，或按讚文學星報報FB粉絲團、追蹤漫畫星報報IG，除了可以獲得超人氣應援扇，還有機會抽到人氣原創周邊和最大獎「東京來回機票」。
📌有閑購物：各種人氣動漫一番賞現場等你抽，消費滿額還能再抽「巨大哥吉拉公仔」。
想參與抽大獎、免費拿限定禮品、拿好拿滿，就不能不知道「橘子嘉年華」的3大任務，參與方式相當簡單：
🟡新手任務：下載beanfun! APP，即可於7月27日至7月31日展覽期間，到橘子嘉年華服務台兌換活動限定小禮品。
🟡闖關任務：憑現場領取的闖關卡，進行橘子嘉年華展區闖關任務，成功留下任3個蓋章紀錄，7月27日至7月31日展覽期間到橘子嘉年華服務台兌換活動限定小禮品。
🟡次元任務：使用beanfun! APP 進入「SHOW」頁面，使用「一起 SHOW」功能，於任一指定主題（次元穿越中~、我推的漫畫和小說、遊戲探索者GO）中按讚，並成功上傳秀出「寶貝」的用戶，即可獲得天天抽、最終大獎資格，再加碼贈旅電科技2小時免費借電券！抽獎辦法與注意事項可至活動官網查看詳情。
提醒民眾，想參與「橘子嘉年華」中的「日日獎項」和「百萬大獎」活動，務必下載 beanfun！APP。絕對不可錯過的是，7月17日至7月26日「活動官網日日贈免費漫博門票」活動，只要前往活動官網登錄 beanfun!、輸入邀請碼「gamafun2301」即可搶免費漫博門票，每日限量300張，數量有限、贈完為止! 想至現場體驗玩樂的民眾請盡速至活動官網領票。
2023橘子嘉年華【Shooooow! 次元穿越】活動資訊
時間：7月27日（四）至7月31日（一） 10:00至18:00
地點：台北世貿中心一館 （漫博）
地址： 臺北市信義區五段五號
beanfun! app下載連結
邀請碼： gamafun2301