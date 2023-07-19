桃園車站出土疑似清代軌道遺構　捷運局外運大園暫存

國民黨提名議長姪女參選桃園第6選區　邱若華：有信心收復失土

▲邱若華被提名參選桃園第六選區立委。（圖／文傳會提供）
▲邱若華被提名參選桃園第六選區立委。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

中國國民黨中常會今（19）日通過第11屆立法委員選舉第13梯次提名案，桃園市第6選區提名桃園議長邱奕勝辦公室秘書邱若華參選；彰化縣第2選區提名救國團彰化縣團委會主任委員楊曜聰參選。

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黨主席朱立倫表示，桃園市第六選區邱若華年輕，是扎根基層的優秀女同志，過去多年來在基層服務，為地方排解很多困難，本身留學英國碩士，返鄉在中壢、八德、大溪等選區打拚，希望她能夠贏得勝選 。

至於彰化第二選區，朱立倫表示，提名楊曜聰醫師，他是牙醫出身，也是博士、教授，是救國團主委，在地方深耕多年，家族為地方有很多貢獻，透過公平初選提名楊曜聰，希望大家給予他們加油努力，一起團結勝選

朱立倫並偕同中央提名委員會成員桃園市長張善政、副主席夏立言、秘書長黃健庭以及總召曾銘宗等，一同為兩位提名同志加油打氣，高呼「凍蒜」、「國民黨加油、團結、勝利」等口號，展現全力打拚，爭取勝選的決心！

邱若華說，他承擔艱難使命，即日起將一天當兩天用，帶著宣講小蜜蜂、備用的球鞋，傾全力勤跑基層，爭取第6選區鄉親認同與支持，自己有信心為國民黨扛起收復失土的責任。

邱若華說，他遠赴英國布萊頓大學(商業管理學院)，學成返回桃園擔任議長秘書。協助議長執行選民服務工作期間，更深刻感受到第6選區醫療、交通、社福與基礎建設資源不足的困境，希望進軍國會，為建設第6選區盡力。

邱若華說，未來將以協助桃園市政府爭取中央補助興建中的「綠線捷運」從八德繼續延伸至中壢和大溪；新北捷運三鶯線延伸至八德、國道三號大鶯交流道工程…等交通建設，改善選區交通。爭取中央協助計畫於八德區興建的長榮醫院、中央大學附屬醫院；內壢地區的遠東醫院等醫療建設，提升選區醫療品質，積極與桃園市政府合作向中央爭取經費，強化基礎建設，提升生活品質。

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