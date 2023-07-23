「優雅女伶」Jisoo背後5秘密公開！竟是皇族後裔　全家顏值都超高

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Jisoo出生於韓國京畿道，她的爸爸是某間娛樂公司的CEO，與YG社長熟識，媽媽則是音樂劇演員。而Jisoo本名為金智秀，屬於「慶州金氏」，為朝鮮王室新羅皇族的後裔，是韓國演藝圈少見的皇族後代。
Jisoo全家顏值超高 姊姊是空姐、哥哥是特種兵
Jisoo身為BLACKPINK中年紀最大的團員，其實在家中是最小的妹妹，哥哥、姊姊顏值都不輸她。Jisoo姊姊「金智允」是一名空姐，之前就上過韓國綜藝節目，因清純美貌酷似女星韓孝珠，還被封為「軍浦韓孝珠」，姣好外貌也時常被品牌相中，頻頻收到邀約合作，近期也已和經紀公司簽下合約，未來要看到姊妹倆合體指日可待。至於哥哥則是特種兵出身，從照片中可以看到寬大厚實的肩膀及健壯的身材，再搭上帥氣的五官，即使原地出道當模特兒也十分合理。
Jisoo曾被取「猴子」綽號 從小對長相感到自卑
Jisoo擁有甜美臉蛋及精緻五官，被譽為BLACKPINK門面擔當，但其實她在紀錄片《BLACKPINK: Light Up The Sky》中曾透露，小時候因為長相比哥哥、姊姊醜，常被親戚戲稱是撿來的孩子，甚至因為天生的「招風耳」而被冠上「猴子」的綽號，因此她從小就對自己的外貌相當沒自信，直到長大後才逐漸走出陰影，遭遇令人十分心疼。
出道前曾與李敏鎬拍廣告 BLACKPINK中首位進軍韓劇
Jisoo原本夢想是成為畫家或作家，但高中參加話劇社時，發現自己對演戲相當感興趣。她2011年參加YG徵選時被一眼相中，在練習生時期就表現活躍，不僅和李敏鎬合作拍過廣告，也參演過許多MV、電視劇。2015年她就曾在韓劇《製作人的那些事》客串，飾演綜藝節目《兩天一夜》的劇組人員，和IU、金秀賢、孔曉振等大咖演員同台演出，出道後也在2021年和男星丁海寅主演韓劇《雪降花》，成為BLACKPINK中首位進軍韓劇界的團員。
BLACKPINK的團內支柱 Jisoo幾乎不掉眼淚
Jisoo擔任BLACKPINK中的大姊，個性也最為沉穩、溫柔，每次團員在舞台上感動落淚時，Jisoo總是在一旁暖心安慰妹妹們，並接過麥克風代替BLACKPINK發言。在許多影片中也能看到，Jisoo私下個性開朗又活潑，是團員們的開心果。Jisoo在練習生時期也特別照顧泰籍成員Lisa，甚至過年時擔心Lisa覺得孤單，還直接帶她回家一起享受團圓氣氛，十分有做為大姊的風範。