天氣預報／「杜蘇芮颱風」沒來先熱爆！氣溫飆36度 大雨再下一天
台灣南方海域即將形成的「杜蘇芮颱風」受到各界關注，中央氣象局預報員張承傳說明，週五（7月21日）該系統才會成為熱帶性低氣壓，並在週末兩天增強為颱風，而在颱風影響前，台灣受太平洋高壓籠罩，各地的氣溫都相當熱，許多地區都會突破攝氏36度，尤其週五至下週日（7月23日），明（20）日則是要持續注意午後突襲的大雷雨，外出務必攜帶雨具。
記者張志浩/綜合報導
針對「準杜蘇芮颱風」的動向，張承傳提及，由於它目前處於低壓帶，涵蓋範圍廣，因此雲系整合還需要一些時間，不過海溫偏暖、垂直風切小的環境相當適合它發展，預計週末就會生成，颱風路徑上，氣象局目前預估會通過呂宋島後，往西朝南海前進，和先前「泰利颱風」類似，並在下週一（7月24日）起影響台灣，後續路徑變動性大，還有待觀察。
張承傳說，在關注準杜蘇芮颱風之前，民眾要特別留意白天的高溫情況，週五開始太平洋高壓勢力增強，環境水氣減少後，雖然午後雷陣雨少了許多，但天氣會越來越悶熱，明日氣溫部分，北部攝氏26至35度、中部攝氏25至35度、南部攝氏26至34度、花東攝氏26至32度，大台北、台中、雲林、台南、高雄、屏東、花東等地，更要小心攝氏36度以上的高溫。
此外，明日一就會有午後雷陣雨的出現，西半部地區及東半部山區特別明顯，尤其中南部地區及各地山區，都會有局部大雨發生的機率，請民眾外出特別留意天氣變化。