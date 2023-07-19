AIT擴建案引在地居民反彈 孫曉雅：AIT希望當個好鄰居
美國在台協會台北辦事處（AIT/T）計畫在內湖區擴建引發軒然大波，在地居民強烈反彈。有關於AIT擴建案，AIT/T處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今（19）日表示，AIT了解到這塊預定擴建的土地在地居民或做很多用途，目前雖然沒有具體規劃，但都跟相關單位進行合作中，他們也希望當個好鄰居。
記者邱新博／台北報導
台北市立內湖國中金湖校區原擬用地因受少子化影響，經台北市政府教育局評估無開闢需求，為活化土地利用，故檢討變更用地，提供適當的機關設施使用，AIT因此提出擴建提案，因AIT台北辦事處業務持續增長，為因應日益不足的辦公空間，並著眼於台美關係長遠發展，故AIT規畫要擴充空間，並提出租用隔鄰土地的構想。
孫曉雅今舉行自2021年7月上任以後第三場記者會，媒體問題AIT擴建案，她表示，這議題最近佔據非常多媒體版面，她也了解在地居民非常關切此議題，也看到了居民參加了說明會的活動表達了他們的想法，更了解在地居民會用AIT旁邊的這塊地做一些其他的用途。
孫曉雅說，「其實我們是希望當好鄰居」，AIT當中有3分之1的美國同仁住在內湖、孩子在這裡上學 使用設施，在上班日的時候都在這邊上班，「可以說就是社區的一份子」。
孫曉雅說，AIT對於這塊地目前沒有具體規劃做甚麼用途，但希望未來有機會能夠擴建使用這塊土地地；當然目前還在與相關機關進行合作，透過既有機制，希望能夠讓這個議題能有更好的討論，同時也重視在地居民能夠提供的寶貴的意見，希望能夠透過正常的管道來處理這個議題。