NONO、朱海君爆離婚「十年婚姻疑觸礁」？經紀人17字回應了

女友被分手後輕生亡！選秀歌手魏念恩沉默2個月發聲：我好自責

▲選秀歌手魏念恩女友尋短身亡，他沉默2個月才說明細節。（圖／翻攝自魏念恩IG）
▲選秀歌手魏念恩女友尋短身亡，他沉默2個月才說明細節。（圖／翻攝自魏念恩IG）

記者楊穎軒／綜合報導

香港選秀歌手魏念恩（Nathan）參加節目《全民造星5》被看好有望出道，沒想到，傳出女友因為男方走紅後向她提出分手，5月17日墜樓身亡，闖進10強的魏念恩本月16日宣布退出總決賽，並首度發文回應這起事件，「當時我好自責...」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲選秀歌手魏念恩女友尋短身亡。（圖／翻攝自魏念恩IG）
▲女友過世後，魏念恩只有在一個星期後發聲悼念，當時被死者家屬砲轟虛情假意。（圖／翻攝自魏念恩IG）
魏念恩在IG寫下千字長文，先解釋之所以一直沒有公開說明，原因是女方家屬不希望事情再被放大、死者被起底，也認為感情屬於私人隱私，才會用沉默面對外界，「5月17號凌晨，是我人生經歷過最黑暗的日子。當時我好自責，腦海裡面不停出現無數個『如果...可能就不會...』」。

女友尋短後，魏念恩表示，一直想要聯絡女方家人親口道歉，解釋一切來龍去脈，但完全不知道該怎麼處理，「那段時間我覺得恐懼、內疚、自責、傷心，甚至失眠，心情好複雜，好混亂」，事發後魏念恩想讓大家知道「我沒事，請放心」，所以持續參加節目錄影，結果從一個極端跳到另一個極端，「我以為保持輕鬆玩樂Chill的態度去面對大家，就可以令大家放心」。

▲▼選秀歌手魏念恩女友尋短身亡。（圖／翻攝自魏念恩IG）
▲魏念恩後悔至今沒有親自跟女方家屬說一聲道歉。（圖／翻攝自魏念恩IG）
魏念恩說，比賽進入10強後，朋友發現他受訪時表現反常，魏念恩看了播出畫面說「我自己都覺得好噁心，行為十分輕浮」，那一刻才發現原來自己沒有用對方法去面對事情。魏念恩覺得做錯好多事情，包括事情發生後沒有立即和對方家屬溝通、喪禮上錯過面對面溝通的機會，稱至今沒能向女方家人致歉是他現在最大的遺憾，目前已經開始嘗試跟對方家屬聯絡。

▲▼魏念恩繼續參加比賽被輿論罵翻。（圖／翻攝自魏念恩IG）
▲▼魏念恩繼續參加比賽被輿論罵翻。（圖／翻攝自魏念恩IG）
▲▼魏念恩繼續參加比賽被輿論罵翻。（圖／翻攝自魏念恩IG）
至於被女生家屬爆料分手還向女方借錢，魏念恩澄清兩人交往期間都有穩定的工作，但是發薪日不一樣，「第三者看到WhatsApp對話可能會對『借錢』一事感到難以接受，但事實上這個是我們當時資金周轉的生活模式」，後來發現分手與對方還有金錢瓜葛會結束得不夠乾脆，因此事發前有約女生見面並還清所有的錢，強調女方家屬如果對任何問題有疑慮，他願意逐一交代。

不過多數網友對魏念恩向女友「借錢周轉」的理由無法接受，也質疑全篇文章沒有跟女友說對不起的字眼，還有人稱轉述女方朋友說法：「你從頭到尾都搞錯重點，重點不是你有沒有還錢，而是你對XXX的態度，你到底當她是什麼？」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

女友尋短！選秀歌手7天後哀悼「回憶妳的種種」　家屬：虛情假意

《全民造星5》魏念恩女友墜樓！他遭爆「分手後狂借錢」宣布退賽

李玟西洋情人節最後訊息曝光　去年夏天告知好友：生病的事要保密

李玟摯友公開最後視訊電話　CoCo「擠出一抹微笑」表情落寞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀