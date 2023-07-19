女友被分手後輕生亡！選秀歌手魏念恩沉默2個月發聲：我好自責

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女友尋短後，魏念恩表示，一直想要聯絡女方家人親口道歉，解釋一切來龍去脈，但完全不知道該怎麼處理，「那段時間我覺得恐懼、內疚、自責、傷心，甚至失眠，心情好複雜，好混亂」，事發後魏念恩想讓大家知道「我沒事，請放心」，所以持續參加節目錄影，結果從一個極端跳到另一個極端，「我以為保持輕鬆玩樂Chill的態度去面對大家，就可以令大家放心」。
魏念恩說，比賽進入10強後，朋友發現他受訪時表現反常，魏念恩看了播出畫面說「我自己都覺得好噁心，行為十分輕浮」，那一刻才發現原來自己沒有用對方法去面對事情。魏念恩覺得做錯好多事情，包括事情發生後沒有立即和對方家屬溝通、喪禮上錯過面對面溝通的機會，稱至今沒能向女方家人致歉是他現在最大的遺憾，目前已經開始嘗試跟對方家屬聯絡。
至於被女生家屬爆料分手還向女方借錢，魏念恩澄清兩人交往期間都有穩定的工作，但是發薪日不一樣，「第三者看到WhatsApp對話可能會對『借錢』一事感到難以接受，但事實上這個是我們當時資金周轉的生活模式」，後來發現分手與對方還有金錢瓜葛會結束得不夠乾脆，因此事發前有約女生見面並還清所有的錢，強調女方家屬如果對任何問題有疑慮，他願意逐一交代。
不過多數網友對魏念恩向女友「借錢周轉」的理由無法接受，也質疑全篇文章沒有跟女友說對不起的字眼，還有人稱轉述女方朋友說法：「你從頭到尾都搞錯重點，重點不是你有沒有還錢，而是你對XXX的態度，你到底當她是什麼？」
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