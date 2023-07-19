今日廣場》潘伍茂／勝選的人不會賄選？哪來的神邏輯！

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台南市山地原住民市議員施余興望被控，涉嫌以每票6千元至1萬5千元向選民賄選，檢方依投票行賄選罪嫌起訴，並提出當選無效之訴，本案被台南地院認為證據不足，駁回當選無效之訴。
台南地院判決理由指出，施余興望與其他候選人伍宗康、賴惠美在這次選舉得票數分別為835票（49.4%）、537票（31.8%）、316票（18.7%），施余得票率比第二名的伍宗康高出17.6%，認為「施余是否於選前認為選情緊張而必須買票才能勝選，而有投票行賄之犯意一節，已有可疑。」
大家熟悉的動漫《多啦Ａ夢》裡，胖虎作為孩子王平時沒少欺負大雄，經常把大雄打得鼻青臉腫；現實生活中，有錢還要想有錢更是多數人的心態。一位弱不禁風的人哭訴他在暗巷被壯漢痛揍，你會不會為壯漢辯解說：「他已經很壯了，根本不屑打你！」相信你不會。因為這種袒護強勢方的辯解，充滿倒果為因的可疑邏輯。
如果袒護強勢方的辯解無法被接受，為什麼「得票率較高一方就不會行賄」的說法，可以作為駁回當選無效之訴的理由？
我們知道，一再戳破長期把持多數票源的山地議員勢力，只會落得對方死忠粉絲和助選團隊相當惡劣的侮辱與謾罵。但是說真的，身在台南市都原戶籍的許多族人，他們根本不敢也沒辦法表達其他意見，因為正如法官所描述的，對方的聲勢是壓倒性的。
或許大家對於原民議員選舉不太熟悉，筆者要告訴大家，都市原住民選區選舉比原鄉艱困的原因，在於人數稀少，加上散居各處，很有可能資訊不透明，而且有亮票壓力，因為投票所只有寥寥幾位投票人，甚至只有一位，等同直接亮票。加上層層根深蒂固的選舉結構，舉例來說，輔選人員的家族勢力、服務單位、宗教團體的勢力，都增添了都市原住民選舉的複雜性。
事實上，施余興望這次贏得並不容易，一方面，他是前議員谷暮‧哈就之助理，谷暮‧哈就因為貪污官司沒辦法再出來選，轉而支持施余興望參選；另一方面，就如前述，都市原住民的選票少、難估計，可能的勝負拉鋸空間變數極大，這點從施余陣營在選舉過程中，數度發文呼籲「搶救施余興望」，可以感受到他們對選情的焦慮。
退一步來說，到底為什麼可以用「事後」得票數來推測「事前」涉嫌行賄的可能？法律應該站在真相的明查，而非表象的臆測，而要根據台南市原民選區的特殊情形來考量。
筆者相當支持台南地方檢察署提告施余興望，也對法官目前的判決內容感到困惑與懷疑。原住民議員和都市原住民人口數在台南市是極少數，這些事要躍上主流媒體檯面並非易事，而誰又能掌握主流媒體的資源？難道會是少數意見的那一群人嗎？ 台南市的原住民圈子極小，多數不敢公開反對施余興望團隊，怕被有心人為難圍攻，因為明天還要做生意，還要上班工作。長此以往，惡霸只會越來越壯大、越來越惡，本該彰影公義的法院卻邏輯不通，更讓人心灰意冷。
對比日前無黨籍花蓮縣議員林源富因父親選前涉以1千元向選民買票遭檢方查獲，花蓮地方法院今判決林源富當選無效，台南市這場判決之荒謬叫人難以置信。賄選、貪污是民主社會的恥辱，是對民主選舉機制的嘲笑，是對民主法治國家制度的侮蔑羞辱，期待法律明查，還給選民一個交代。
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