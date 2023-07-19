侯友宜提有條件改4個月役期 孫曉雅：不會支持特定候選人
國民黨總統參選人侯友宜近期提出，若他當選，將確保兩岸穩定和平，並要將義務役期重新改為4個月。美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）昨（17）日對此直言：「這是向美國和全世界的台灣支持者發出錯誤信號。」AIT/T處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今（19）日表示AIT與所有候選人互動，並不會支持或指使他們應該怎麼做，所做的事是為了確保每位候選人都能了解美國在各種議題的相關立場。
記者邱新博／台北報導
孫曉雅今於AIT召開上任以來第三次記者會並接受媒體聯訪，有媒體提問，台灣將恢復1年役期，AIT當時表態支持台灣作法，但不久前國民黨候選人侯友宜卻說若當選後，擬再改回4個月役期，不曉得AIT是否曾與國民黨討論相關議題？
孫曉雅回應，「我們與所有總統候選人、幕僚及競選幹部都有頻繁互動、討論各種議題，並不會為這些候選人打分數，或告訴他們哪些事該做或不該做。」美國以及AIT並沒支持特定任何候選人，在台灣大選中也沒選票，所以美國所做的事，是為了確保每位候選人都能了解美國在各種議題上相關的立場。
孫曉雅提到，關於徵兵制問題，美國並沒有徵兵制，但在全世界各地與許多盟友都有相關在軍事方面的合作，其中有些夥伴採徵兵制、有些則與美國一樣採全募兵制，她認為，真正重要的是在役期中，參與的軍人能得到什麼樣的訓練，還有軍隊能不能得到全社會的支持。
孫曉雅強調，美國非常支持台灣選擇適合自己文化、社會的做法，為自己打造一個有說服力的自我防衛能力，同時也能得到全社會的支持，並起到有嚇阻力的作用，至於該怎麼做、包括怎樣課程，這由台灣決定。