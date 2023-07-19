中職／「韓哥」姜成鎬甩尾開車大秀開球！超愛台灣「我很榮幸」
富邦悍將7月19日主場比賽前，將請到好萊塢巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）來到新莊棒球場為富邦悍將主場比賽開球，他在電影《玩命關頭》系列的「韓哥」角色爆紅，在世界各地享有高知名度，而他不但開著跑車進場，也首度為中華職棒開球，現場球迷開心為他鼓掌，「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）說，我很榮幸可以來開球，這是我一生一次的機會。
記者吳政紘/新北報導
熱愛棒球的姜成鎬，過去曾有在大聯盟球場為教士與道奇的比賽開球的經驗，這次來到台灣，更指名要體驗台灣棒球場氛圍及應援，據了解，他是透過友人牽線，特別要體驗中職的魅力，以及富邦悍將的球場氛圍。
今天現場同行的還有好萊塢華裔知名演員及製片Brian Yang，Brian Yang曾參與《檀島警騎》系列影集演出，也是姜成鎬的超級好友。
「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）說，「我很喜歡台灣的一切，這裡的人很親切，對待我很好，你知道，我只是一名演員，可以來球場太榮幸了，這是我一生一次的機會。」
提到富邦主場，他印象深刻的不只是可以開跑車進場，他認為球場是很神聖的地方，這對他來說很受寵若驚，「我很榮幸，真的。」而他也稱讚台灣的7-11蛇們東西都買得到，很方便，是很棒的地方，他也預計在台灣再待5個月。