跨海追拉法葉艦弊案犯罪所得 瑞士已匯還43億汪傳浦家海外資產
拉法葉艦採購弊案被洗至海外的犯罪所得，台北地檢署已於7月11日收到瑞士匯入的沒收款項，計美金1億3804萬餘元，折合新台幣約43億餘元。北檢表示，這是繼今年2月2日列支敦士登匯入約新台幣3.3億元之後，再從瑞士成功追回已故軍火商汪傳浦家族的海外犯罪不法所得。
記者潘千詩／台北報導
法務部表示，在瑞士匯還款項前曾向我國主張，分享汪家在海外被凍結的不法所得。因瑞士為拉法葉艦弊案提供協助迄今已逾20年，所凍結的相關帳戶多達27個，經參酌聯合國反貪腐公約之精神，以及國際間關於資產分享之實務，即請求國與提供協助國平分資產之國際慣例後，復邀集最高檢察署、高等檢察署及台北地檢署共同研商，同意循相關國際慣例，與瑞士以50：50比例分享資產，以利國際合作之長期發展與正向循環。
法務部指出，我國自2001年間起，透過司法互助管道向歐洲各國請求凍結汪家海外資產，並持續與他國建立及維繫良好國際合作管道，經過多年努力以及外交部、駐瑞士台北文化經濟代表團全力協助，今年2月先自列支敦斯登取回1103萬餘美元，折合新台幣約3.3億元之不法所得，如今再傳捷報，成功自瑞士追回汪家鉅額不法資產。