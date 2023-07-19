Melody離婚後首錄！《11點熱炒店》節目證實：明天照常錄影
44歲女星Melody（殷悅）日前突然宣布離婚消息，結束與富商老公吳育奇長達17年的婚姻。怎料，今（19）日又傳出Melody為了爭奪前夫家上億房產，誘導吳育奇簽下「不平等離婚協議」，種種消息引發關注。至於Melody手上的節目《11點熱炒店》會不會受到影響？製作單位則向《NOWnews今日新聞》證實，明天照常錄影，而且是Melody離婚後首錄。
記者詹鎰睿/綜合報導
自Melody於7日各大社群平台上宣布離婚後，一舉一動備受關注。不料，今日還傳出Melody前夫吳育奇是被誘導逼簽，而Melody還要求前夫將台灣以及美國共3棟、價值破億的豪宅過戶給她。結果消息傳開後，Melody還悄悄刪掉了當初宣布離婚的文章，格外令人好奇。對此，Melody經紀人也向《NOWnews今日新聞》回應：「如同上次所言，我們不對離婚細節多做回應，謝謝。」
稍早《NOWnews今日新聞》同步詢問節目《11點熱炒店》製作單位，Melody離婚後是否還會進棚錄影？會不會延後錄製？節目則回應：「明天是首錄，節目照常錄影。」
提到製作單位有沒有關心Melody？節目表示：「因為是藝人私事，所以沒有針對這部分特別關切，不過該有的關心都有致意，節目也是一切維持正常錄影，也很期待接下來的節目內容，還請多多支持。」