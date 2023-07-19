NBA／曾與Poole大打出手！Green還於事情經過、有人破壞氣氛
美國職籃NBA金州勇士隊球星「嘴綠」Draymond Green，近期前去參加了由費城76人後衛Patrick Beverley主持的播客節目，在節目上再次談到去年夏天與前勇士隊友Jordan Poole起衝突事件，並解釋了當時自身的想法。
實習記者陳逸/綜合報導
去年6月奪冠後，勇士隊為了留住奪冠功臣Poole，並決定將他作為未來核心培養，因此開出了一份高達4年1.28億（約39.7億台幣）的頂薪合約，但在續約完成後卻被指控得魚忘筌，引起眾多老將不滿，後在訓練營時與Green發生衝突大打出手。
Green在談到這件事時說到：「我不是只有打人，我當然也有嘗試溝通，但事情隨著時間越來越久就發生了，你往往不是在那麼短的時間裡被刺激到那種程度的，你知道的，這是一個團隊，我們隊裡沒有人能瞬間把我引爆到那種程度，有些話是不會在男人之間說的。」
上個賽季自從發生出拳事件後，勇士隊不斷傳出更衣室氣氛不佳的問題，儘管賽季中相關人員矢口否認，但球隊戰績下滑已經側面應證了這一事實，賽季結束後總教練Steve Kerr才承認球隊確實不夠團結。
今年休賽期勇士為了整頓更衣室氣氛，於是直接將Poole交易出去，換回老將Chris Paul，但身為12屆全明星的Paul是否願意從板凳出發，或許又是勇士新一個要解決的難題。