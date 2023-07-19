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特企／牙醫陳俊龍將60000顆植牙實務化為教學　造福全球患者

▲哈佛牙醫博士陳俊龍今年年初再度出版《玉米田裡的小男孩：從玉米田到哈佛》繪本，希望激勵更多孩子勇於實現自我夢想，並出版新書《醫生！我可以植牙嗎？》，收錄了眾多病例和病人訪談，為一本非常實用的工具書。(圖/品牌提供)
▲哈佛牙醫博士陳俊龍今年年初再度出版《玉米田裡的小男孩：從玉米田到哈佛》繪本，希望激勵更多孩子勇於實現自我夢想，並出版新書《醫生！我可以植牙嗎？》，收錄了眾多病例和病人訪談，為一本非常實用的工具書。(圖/品牌提供)

本報訊

2002榮登世界名醫錄、擁有五十項世界發明專利的哈佛牙醫博士陳俊龍，因過去著作啟發許多孩子走上牙醫之路，今年年初再度出版《玉米田裡的小男孩：從玉米田到哈佛》繪本和新書《醫生！我可以植牙嗎？》，病患從全球各國的政商名流到各種膚色等多元種族應有盡有，以照顧患者的身心靈為使命，更是無數患者心中尊敬的仁醫，如今五個孩子亦繼承衣缽，紛紛在美國就讀醫學院成為牙醫師。

哈佛畢業後在美國開業多年，陳俊龍直到年過半百，才回台參與牙醫考試取得執照。他坦言，當年美國執業穩定，並不想回台開業，考試只為應付年邁的父母，直到第三次，一位素不相識的牙醫師從社群平台傳來「從哪裡跌倒，從哪裡爬起來。」的訊息，令他大感震驚，才使他下定決心非要考過不可；甚至在三個月的準備期，無私地提供應考書籍、陪讀、連實習地點也建議別選在台北，義不容辭地協助他高分通過國考，令他感動萬分，亦直接選擇在台中豐原實習，如願順利地在台灣取得牙醫執業資格。

陳俊龍表示，當年不眠不休地投入考試，只能利用周末飛至上海替患者植牙，才能按時發員工薪水！皇天不負苦心人，終於取到放榜高分通過的喜悅，更意外得知自己是台灣歷年來應考年紀最資深的考生，而這股努力不懈的求學精神，無心插柳地引發孩子們也想當牙醫的動機。

過去是小留學生的陳俊龍，感嘆今天的成就都是從失去的親情交換而來！他從哈佛畢業後選擇開業，伴隨孩子的童年長大，彌補當年沒有親人在旁的童年遺憾；雖然從來沒有期許孩子繼承衣缽的想法，卻因準備國考，與孩子一起念書，意外地拉近親子之間的距離，更受惠於牙醫特長，躍居為親子最佳的共同話題，隨著子女們紛紛走進牙醫的學術及執業領域裡，看見父親當年發表多篇學術期刊論文，更能感受到他在牙醫界的傑出表現，直接成為子女的最佳榜樣。

談起世界各國患者的差異，他指出，歐美患者多為討論型，在植牙手術前，大多和醫師討論的空間，至於大陸、台灣病患則是家長型，把醫師的話奉為圭臬，幾乎言聽計從；始終將病人當成最好的老師，促使他不停在植牙領域追求創新，從母子刀到一鑽植牙，從病人的需求上找到解決問題的動力，只為了手術時間更短、傷口更小，甚至連糖尿病、愛滋病、牙周病、將近百歲…等被其他牙醫拒於千里之外的患者，最後來到他的門診，不但術後恢復良好，更成為扭轉命運的恩人。

不過，儘管陳俊龍在台灣取得牙醫執照後，卻不幸招來同行打壓，經常發現同業盜用他的患者X光片做為手術前的案例，再放上傳統植牙的X光片做為手術後的成功個案，試圖來魚目混珠，令他防不勝防！

有鑑於牙醫的職業生涯幾乎依循著找工作、創業、多間診所的模式，陳俊龍將國內外植牙逾60000顆的實務經驗，化為教學系統，分別在1998年及2016年在美國及台灣成立學院，教授全球最新的植牙趨勢及實務，培育更多牙醫人才！展望未來，他期許將畢生所學傳承至歐洲市場，使更多病患不再飽受傳統植牙的折騰，度過健康的晚年生活。

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