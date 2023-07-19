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國家貓咪獎得主出爐！超聰明賓士貓「化身耳朵」　照顧失聰主人

▲英國國家貓咪獎（National Cat Awards 2023）2023年的得獎名單公布了！最終冠軍由一隻超聰明賓士貓「澤比」（Zebby）所獲得，牠日常的聰穎的行徑也隨之曝光。（圖／Cats Protection）
▲英國國家貓咪獎（National Cat Awards 2023）2023年的得獎名單公布了！最終冠軍由一隻超聰明賓士貓「澤比」（Zebby）所獲得，牠日常的聰穎的行徑也隨之曝光。（圖／Cats Protection）

記者潘毅/綜合報導

貓咪界的年度盛事，英國國家貓咪獎（National Cat Awards 2023）2023年的得獎名單公布了！最終冠軍由一隻超聰明賓士貓「澤比」（Zebby）所獲得，而牠日常的聰穎的行徑曝光，也讓他獲得高人氣，成功贏下民眾青睞，再投票環節中脫穎而出。

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綜合外媒報導，英國動保團體「貓咪保護協會（Cats Protection）」每年都會舉辦「國家貓咪獎」票選，分享當地個家庭中的貓貓，平時幫助人的事蹟，最後再透過群眾投票等方式，選出年度最佳貓咪，而除了最大獎之外，還有英雄貓、最具愛心的貓、最佳貓朋友、最佳浪浪等獎項。

▲連收信都難不倒澤比。（圖／Cats Protection）
▲連收信都難不倒澤比。（圖／Cats Protection）
而2023年的「國家貓咪獎」，匯集了該國多達數千隻貓咪的助人事蹟後，開始進行投票，最終總冠軍是由一隻黑白的賓士貓「澤比」（Zebby）得到，牠的日常助人事蹟，就是其飼主吉納維夫（Genevieve）目前獨居又患失聰症，總會聽不見電話或是門鈴聲，此時澤比就會化身主人的耳朵，以各種動作提醒主人「有人來敲門，澤比會在我面前不斷走動，直到我明白牠意思，若電話聲響了，澤比也會來拍打我，提醒我戴上助聽器接電話」。

飼主吉納維夫也坦言「澤比是我的英雄，牠讓我生活不再孤獨」，這事蹟最終讓澤比除了獲得年度最佳貓咪獎項。

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