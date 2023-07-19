生成式AI夯！校園樂於導入教學　教育部推聊天機器人幫學生練英語

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包括製作機密文書應由業務承辦人親自撰寫，禁止使用生成式AI；業務承辧人不得向生成式AI提供涉及公務應保密、個人及未經機關（構）同意公開之資料，亦不得向生成式AI詢問可能涉及機密業務的問題；各機關不可完全信任生成式AI產出的資訊，亦不得以未經確認之產出內容直接作成行政行為或作為公務決策之唯一依據等等。
該指引也指出，公營事業機構、公立學校、行政法人及政府捐助之財團法人使用生成式AI，得準用本參考指引。
對比於指引的限制，近期有越來越多學校善用新科技，將生成式AI、ChatGPT等導入教學、課程中。
亞洲大學創國內大學之先，為全台第1個全校推動ChatGPT、生成式AI融入教學的大學，成立「生成式AI」校級專案工作小組、辦理「生成式AI」教師研習活動、將ChatGPT融入教學議題，上學期增加到全校263門課程，融入ChatGPT教學，讓教師能利用這些AI工具精進教學、同學能及早學習，培育AI時代不被取代的人才。
亞大副校長、教務長陳大正日前指出，亞大已建立「生成式AI」校級、院級專案工作小組，協助訂定全校教學指引，並定期討論生成式AI融入教學實施精進方案、討論學術倫理規範因人工智慧發展之衝擊，進行學倫規範之修訂或補充。各學院、中心自主推動「生成式AI教師群組」系統，研擬及分享教材和教法。
中央大學也宣布，自112年學年度開始課程將導入ChatGPT，包括大一英文、微積分、人工智慧學分學程和文化科技課群等一般性課程，以及各學院的專業性課程，希望學生能善用科技進行不同的學習體驗，藉此提升批判思考能力、創造力和提問力。
中央大學指出，已建立一套基本作業原則，不禁止學生使用ChatGPT3或4、Copilot等AI工具，並針對AI有利於學生各種學習與能力提升的面向，設計更多教學的工具與方法來強化，並期許在課程融入AI質能與技巧、AI倫理和AI素養等三大面向。
中央大學副教務長王俐容說，為降低AI工具使用而導致抄襲與學術倫理等問題，將對AI工具在論文或程式寫作的揭露、引用、使用等，持續規範與進行宣導；協助教師對於學生使用AI的確認與查核；鼓勵採取更多口頭表達的說明方式來進行評分；建立學生對自己作品的負責態度、引用的敏感度與道德價值；引導學生建立正確使用AI工具的態度與學習方法。
教育部資科司長李政軒今（19）日在全國教育局長會議中報告，給中小學生使用的「Cool English 英語線上學習平台」，去年底率先全球導入微軟Azure OpenAI服務與語音辨識及語音合成技術，開發CoolE Bot主題情境式英語聊天機器人，是全球首個使用Azure OpenAI服務的教育應用案例，目前已有150萬用戶，另介接ChatGPT，作為AI寫作偵錯工具。
苗栗縣蟠桃國小教師駱儀芳分享運用「酷英網」資源，打造多元的數位英語文教學模式。例如透過酷英網以時下熱門的OpenAI服務建立的「聊天機器人及語音辨識系統專區」，讓學生在CoolE Bot聊天機器人的協助下，能自主選擇專區內的聊天主題，利用CoolE Bot一問一答的高互動性，增加學生願意主動進行英文對話的機會。
另外，駱儀芳在「英語語音辨識輔助教學系統」協助下，透過運用該系統所提供的精準發音檢測與豐富的練習內容特性，輕鬆將授課文章轉成語音檔，作為學生聽力或口說練習測驗。在這些科技輔助的多元互動學習媒介下，不但能大幅提升學生英語學習動機，更讓學習不只是有趣也更具競爭力。