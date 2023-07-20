芭比來了／大膽惡搞創始人「黑歷史」　瑪格羅比也挨酸：選角錯誤

我是廣告 請繼續往下閱讀
露絲漢德勒（Ruth Handler）與老公艾略特漢德勒（Elliot Handler）共同創辦玩具公司「美泰兒」，露絲是公司的第一任總裁並發明出「芭比娃娃」；1959年3月9日，他們在紐約美國玩具展上首次亮相芭比，廣受女孩喜愛、風靡全球，美泰兒在第一年就賣出超過35萬個芭比，還成為第一個成功直接向兒童下廣告的玩具。
1970年，露絲被診斷出罹患乳腺癌，進行乳房切除術治療；1974年，美國證券交易委員會（SEC）調查，發現「美泰兒」有財務報告造假的問題，漢德勒夫婦被迫從美泰公司辭職。艾美獎得主雷婭珀爾曼，在電影《Barbie芭比》中飾演已逝「芭比創始人」露絲，前述兩段故事也被放入片中惡搞，引起觀眾熱烈迴響。
瑪格羅比哭喊「我不漂亮」！旁白哥補刀：抱歉我們選角錯誤
《Barbie芭比》劇情描述，「芭比」在一個完美的地方過著完美的人生，會舉辦超級盛大的派對，有華麗音樂及排舞，每天都過著很棒的日子。但有一天怪事開始發生在芭比身上，她的洗澡水不熱，會從屋頂跌落，甚至發現她的「腳跟貼地」變成扁平足。之後她決定與肯尼進入真實世界，去探索事情的真相。
然而，回到原本生活世界的芭比，卻發現女性不再是主角，「肯尼」將他在真實世界學到的「父權」帶回來，洗腦「芭比們」服侍「肯尼們」，瑪格羅比因此自暴自棄哭著說：「我不漂亮、不好看了！」突然間旁白插話開酸她：「抱歉我們選角錯誤，選了瑪格羅比！」令全場觀眾笑翻。