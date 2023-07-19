Klook訂寧夏夜市小吃53折起！新戶1元西瓜汁 捷絲旅早餐嗑爆小吃
台灣夜市小吃享譽國際，為搶攻暑假和來台旅客龐大商機，Klook與寧夏夜市共同推出全新「寧夏夜市美食通票」，囊括近30間必吃美食，消費者可從通票中任選4到8間的方案。除了享53折起優惠外，限定7月21日至23日僅三天，推出現場專屬活動，新加入Klook的用戶，可以獲得專屬優惠碼，在Klook隱藏頁面下訂就能用1元任選西瓜汁或冬瓜茶；已是Klook的用戶，出示Klook註冊頁面就能9折專屬優惠，等於最低53折再打9折。另外，捷絲旅三重館則於早餐，集結全台知名小吃，像是高雄梓官牙齒肉圓、三重老字號江記龍門生炒鴨肉羹等。
記者葉盛耀/綜合報導
Klook與寧夏夜市在疫情前2019年即展開合作，今年暑假再度攜手，推出全新Klook寧夏夜市美食通票，包含夜市老字號和經典必吃近30間攤商與店面，消費者可以在Klook頁面上先預訂，選好是要4間、5間甚至8間任選的方案後下訂，預訂完畢後到訂單頁面中挑選想要吃的美食，蚵仔煎、炙燒骰子牛、地瓜球、炸雞、珍珠鮮奶茶、芒果雪花冰各種夜市經典美食應有盡有，因為最低能打到53折，只要懂搭配，甚至可以吃到第2家就能回本。還能在去夜市前先選好想吃什麼，直接在現場兌換取餐，輕輕鬆鬆享受美食。
為歡慶通票正式上線，Klook將於7月21日至23日推出寧夏夜市現場專屬活動，不論是Klook的新會員或老朋友都有超殺優惠；凡於活動3天期間來到寧夏夜市，首次加入Klook註冊成為新會員，可以獲得專屬優惠碼，在Klook隱藏頁面下訂就能用1元任選西瓜汁或冬瓜茶，現場兌換領取；已是Klook的用戶，出示Klook註冊頁面就能獲得寧夏夜市美食通票9折專屬優惠，等於最低53折再打9折，現場預訂寧夏夜市美食通票即可再抽日本環球影城買1送1，還有美食抵用金50元、SIM 卡99元、Uber 150元折價券等好禮。
吃在地小吃還有更輕鬆的方法！擁有新北市最美旅店之稱的捷絲旅台北三重館，8月份起將全面升級早餐內容，推出「經典老饕地方美食」專區，集結高雄梓官牙齒肉圓、三重老字號江記龍門生炒鴨肉羹、外皮酥脆內餡香甜的三重龍門甜餅、澎湖黑糖糕、香濃蔥香的宜蘭三星蔥多餅、新北石門名店俞家肉粽、以及三重60多年老店正義豆漿店的燒餅油條等地方特色美食，每日輪番限量供應，入住的房客完全無須舟車勞頓或排隊等候，即可輕鬆品嘗台灣在地特色小吃美食。