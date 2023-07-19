雲豹裝甲車採購案涉貪！老董江義福二審判5年10月請辭 7/24補選
中興電工董事長江義福遭控涉雲豹八輪甲車「動力底盤系統」採購弊案，台中高分院18日二審仍認定其違反證交法、詐欺取財罪，遭判5年10月，並沒收中興電工20億9916萬元的不法所得定讞；中興電工今（19）日晚間6時發佈重訊，董事長江義福請辭董事及董事長職務，預計在7月24日召開董事會補選。
記者林莞茜／綜合報導
中興電工董事長江義福江義福等人，被控在2012年得標雲豹八輪甲車「動力底盤系統」採購案，涉嫌向中國購買低價劣質「綜合液壓泵」等零件，牟取暴利，導致雲豹甲車故障頻傳，影響國防戰力，高等法院台中分院18日二審宣判，依共同犯證券交易法判刑4年）共同犯詐欺取財罪判刑4年6月，合併執行5年10月，中興電工公司不法所得20億9916萬萬元，維持一審沒收原判。
針對判決，江義福當天晚間即發聲明宣布，即日起辭去董事長及董事乙職，他稱「不信這世間已無公理正義，必將循一切司法途徑尋求救濟、奮力辯明自身清白」；中興電工部分則判沒收20億9916萬元的不法所得，對此，中興電工稱公司參與雲豹甲車之承製，過程並未詐取不法獲利，對於此判決，將依法提起救濟、以維清白，至於20逾億元的法院判決沒入之相關損失，將於第2季財報認列。