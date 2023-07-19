邀陸生來台　陳建仁：交流應健康有序避成統戰工具

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陳以信在下午質詢時問陳建仁，馬英九基金會邀請大陸學生來訪，是統戰還是健康有序的交流。
陳建仁說，如果來的都是在學生，來了解台灣的自由、民主、多元開放的社會現象，這是很好的交流；如果派來的學生之外，還有學校的黨委書記、政治人物、黨的人物，就不太合適，希望交流是健康有序，不要成為中國統戰的工具。
陳以信表示，用不著假設性的回答，現在人都來了，還在如果來如果去，有沒有統戰，為什麼不敢承認現在是什麼。
陳建仁指出，現在跟當時一開始申請的時候不一樣，「你不能把前後切開」，前面申請的時候有，現在來的是學生。
陳以信進一步質疑，在申請過程中，陸委會對馬辦的人說：「最好不要申請，來了不會過」。邱太三否認，表示這種專案申請，第一關是由業務主管部會認定，但是當時對於馬英九基金會是否屬於教育單位，教育部有表達擔憂，後來馬英九辦公室請國安會前諮詢委員邱坤玄來說明。
邱太三指出，台灣本來就不希望政黨進入校園，「台灣自己都沒有進去了，怎麼讓共產黨進去」，後來馬辦重新調整內容、人員及行程，「這你自己都很清楚。」
國民黨立委賴士葆質詢時，也質疑陳建仁怕統戰、沒信心。他說，台灣民主自由、大鳴大放，光是學生團每天看台灣的政論節目，「我們就統過去了」，陸委會應該要盡量叫大陸人來台灣看政論節目。
陳建仁說，很希望中國有類似的政論節目，把自由民主的精神放到中國去。（編輯：林興盟）1120719