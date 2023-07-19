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邀陸生來台　陳建仁：交流應健康有序避成統戰工具

▲陸生來台，行政院長陳建仁：交流應健康有序避成統戰工具。（圖／行政院提供）
▲陸生來台，行政院長陳建仁：交流應健康有序避成統戰工具。（圖／行政院提供）

中央社

（中央社記者林敬殷、王揚宇台北19日電）國民黨立委陳以信今天質詢行政院長陳建仁，馬英九基金會邀陸生來台交流是統戰還是健康有序的交流，陳建仁表示，如果派來的學生外，還有學校黨委書記、政治人物，就不太合適。陸委會主委邱太三說，馬辦後來重新調整人員及行程，「這你自己都很清楚。」

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立法院臨時會今天邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席專案報告並備質詢。

陳以信在下午質詢時問陳建仁，馬英九基金會邀請大陸學生來訪，是統戰還是健康有序的交流。

陳建仁說，如果來的都是在學生，來了解台灣的自由、民主、多元開放的社會現象，這是很好的交流；如果派來的學生之外，還有學校的黨委書記、政治人物、黨的人物，就不太合適，希望交流是健康有序，不要成為中國統戰的工具。

陳以信表示，用不著假設性的回答，現在人都來了，還在如果來如果去，有沒有統戰，為什麼不敢承認現在是什麼。

陳建仁指出，現在跟當時一開始申請的時候不一樣，「你不能把前後切開」，前面申請的時候有，現在來的是學生。

陳以信進一步質疑，在申請過程中，陸委會對馬辦的人說：「最好不要申請，來了不會過」。邱太三否認，表示這種專案申請，第一關是由業務主管部會認定，但是當時對於馬英九基金會是否屬於教育單位，教育部有表達擔憂，後來馬英九辦公室請國安會前諮詢委員邱坤玄來說明。

邱太三指出，台灣本來就不希望政黨進入校園，「台灣自己都沒有進去了，怎麼讓共產黨進去」，後來馬辦重新調整內容、人員及行程，「這你自己都很清楚。」

國民黨立委賴士葆質詢時，也質疑陳建仁怕統戰、沒信心。他說，台灣民主自由、大鳴大放，光是學生團每天看台灣的政論節目，「我們就統過去了」，陸委會應該要盡量叫大陸人來台灣看政論節目。

陳建仁說，很希望中國有類似的政論節目，把自由民主的精神放到中國去。（編輯：林興盟）1120719

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