特企／感受東區夜之美！國父紀念館「鑄慕」實登200萬掀房市話題

打造夜經濟 東區夜生活新浪潮
國父紀念館位於大安區、信義區雙蛋黃核心地段，以板南線國父紀念館站為交通樞紐，連接北市各大商圈，交通便捷、生活機能完善。緊鄰北市府一級行政機關、信義計劃區A級商辦，匯聚文化、古蹟、綠地和商業中心的精華。特別是隨著大巨蛋完工，預計今年底開幕的SOGO CITY商場，以及松菸誠品將接棒成為24小時書店，未來這個區域將形成國父紀念館、大巨蛋、松菸文創三大園區串連近7萬坪的人文休閒綠藝空間，隨著人潮的湧入與商機的產生，這裡將形成一個充滿活力的夜經濟消費聚落，讓東區夜生活如多元宇宙般精彩，更具魅力。
強勢地段 跨縣市買家慕名而至
國父紀念館的地段魅力加上松菸文創、24小時誠品、大巨蛋等區域話題的持續發酵，使得該區域5月初正式公開的指標案「鑄慕RADIUM ONE」受到矚目。該建案房價在近期實價登錄中穩定站上200萬以上的單價，並取得亮眼銷售成績，顯然深受高資產家認同，也凸顯了國父紀念館生活圈的卓越價值。據了解，不僅台北市的買家踴躍，甚至有不少從桃園、新竹、台中等地專程前來，其中不乏醫師、自營商、企業二代的身影。
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「鑄慕RADIUM ONE」座落於光復南路260、280巷之間，基地面積1038坪，由日勝生（2547）集團費時12年整合而成，將興建一座24層SRC大樓，目前主打39坪、45坪、51坪產品。能夠在市中心擁有上千坪土地可說是非常難得，也正因為如此，才有條件規劃出市區難得一見的戶外泳池及豐富多元的休閒機能。
五大建築標章認證 響應全球永續
「鑄慕RADIUM ONE」以ESG大健康城市為規劃理念，高規格取得五大建築標章認證，包括WELL健康建築、智慧建築、綠建築、低碳建築、耐震建築。透過永續綠色、藝術美學、人文科技，演藝都市建築的宜居新價值。籌組國際團隊，包括日本國土開發、英國G.A Group、陳廷杰建築師事務所、燈光大師袁宗南、新媒體藝術團隊何理互動等，合力將ESG永續精神與藝術科技導入這個指標性建案。此外，也邀請四位當代知名視覺創作者：馬賽、陳普、LeHO、Croter，以獨特的藝術創作，詮釋流行前衛又懷舊的台北東區記憶，展現國父紀念館生活圈的居住深度。
夏季限定 夜間銷售啟動
夏夜的東區，是迷人的時光，更適合外出漫步走逛。自7/14（週五）起，「鑄慕RADIUM ONE」銷售會館將延長營業至晚間21:00，這座位於光復南路、隱身於大樹濃蔭下的金屬質地時尚建築，歡迎夜未眠的生活玩家蒞臨，一同感受東區夜晚的魅力。