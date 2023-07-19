「將軍吼」卡司歷年最強！蔡健雅難忘土魠魚羹、告五人必吃牛肉湯
南台灣暑假最大音樂盛典「2023台南夏日音樂節-將軍吼」將於本周六（22日）、周日（23日）登場，今年卡司更被堪稱是「歷年最強」，活動兩天分別由金曲歌后蔡健雅、大勢樂團告五人擔綱壓軸，其中蔡健雅就對台南土魠魚羹念念不忘；告五人則是早早就指定牛肉湯，作為台南必吃的美食首選。
記者詹鎰睿/綜合報導
「將軍吼」音樂節兩天主題分別為「將軍狂派對」及「港口流行趴」，才剛奪下金曲獎最佳新人的洪佩瑜，對於首度站上將軍吼音樂節充滿期待：「謝謝台南的邀請，自己超喜歡海鮮，想去將軍漁港吃吃喝喝，慶祝最近好心情。」至於歌單則是想先賣個關子，洪佩瑜承諾粉絲：「在南台灣登台，肯定會接地氣。」
歌后蔡健雅日前才剛完成金曲獎的嘉賓演出，也是她首次受邀到將軍吼音樂節。蔡健雅興奮直呼：「第一次當然是開心又期待啊！一定要衝一波土魠魚羹，許願台南朋友能推薦更多在地美食。」身為將軍吼演出常客的告五人，心中早已指定必吃的台南美食，「當然牛肉湯為首選，今年團員還相約要到將軍鎮上逛逛，尋找新的美食地圖。」
由於今年將軍吼音樂節因應疫情後擴大舉辦，本周末下午2點起，即有文創胖卡市集率先登場，迎著微風夕陽，藝人於傍晚5點開唱，活動兩天也都有7分鐘的高空煙火秀，為全台灣規模最大的免費戶外焰火展演，共計4萬發的場面相當壯觀。