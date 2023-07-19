會晤蔡英文　安倍昭惠：相信安倍靈魂一同訪台「台日患難見真情」

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蔡英文致詞時指出，安倍晉三去年3月與她視訊時，曾提及想要早些訪台，這次安倍昭惠來訪，不僅延續台日友好交流，也延續安倍晉三的心願，讓人感動；她提到，安倍昭惠說，安倍晉三時時刻刻都在想能為台灣做什麼，事實上台灣也能感受到安倍的真摯情誼、不捨安倍晉三離世。
蔡英文表示，安倍晉三以行動表達對台灣的支持，台灣都記得，在疫情期間促成日本捐助疫苗給台灣，同時主張「台灣有事等同日本有事」，展現對台灣的重視；在日本友人努力下，台日交流愈來愈緊密，證明共享民主、自由價值的夥伴，可以相互幫忙，形成善的循環，為全球民主繁榮做出貢獻。
蔡英文說，相信安倍晉三過往對台日關係的努力，將透過安倍昭惠、台日官方與民間共同延續台日交流，開創更豐碩成果，持續深化台日情誼。
安倍昭惠致詞說，安倍晉三去年曾計劃早日訪台，遺憾先生因故亡故，但相信安倍晉三靈魂這次也跟著她一同訪台。
安倍昭惠表示，今天赴前總統李登輝靈前致意，相信李登輝與安倍晉三可能在遙遠某處，觀看台日關係更上層樓，也期盼後人對區域的和平穩定盡更大力量。
安倍昭惠指出，台灣在311大地震時，給予日本非常多的援助，安倍晉三非常感恩，安倍晉三之後努力促成日本捐贈疫苗給台灣，也在台灣鳳梨被阻撓出口時，認真協助宣傳。
安倍昭惠強調，這次訪台感受到台日患難見真情的情意，相信也是因為安倍晉三跟蔡英文之間有良好互信的關係，才能讓兩國有厚重情誼。
安倍昭惠提到，安倍晉三之友會成立獎學金鼓勵日本學生來台，期盼台日兩國年輕人關係能深化。