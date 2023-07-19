花200中1億大樂透！50歲男700萬捐中市府　逾萬人、400戶家庭受惠

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薛香川透露，這位中獎人是位年約50歲的男性，台中人，日常就有購買大樂透的習慣。這次是到大甲拜訪親戚時，順便慕名前往附近曾開出過大獎的彩券行，電選4注即幸運中頭獎。由於妻子在疫情期間，看到周遭親朋好友因疫情影響生計，甚至無法看病，所幸自身受到台中市政府紓困補助，順利度過難關，因此，中獎人希望拋磚引玉，捐出700萬元給台中市政府補助弱勢團體。
不僅如此，這名中獎人也曾發願若是中獎就捐錢做善事，果然幸運中得1億元頭獎，在大甲鎮瀾宮擲筊請示媽祖後，分別贈與大甲鎮瀾宮1340萬元、台中梧棲浩天宮1000萬元、台中榮民總醫院300萬元、中國信託慈善基金會300萬元、中國信託文教基金會200萬元及中國信託反毒基金會100萬元，加上台中市政府的700萬元，總計共捐出3940萬元，相當是將中獎獎金扣稅後的一半金額都奉獻出來。
盧秀燕非常感謝中獎人願意和社會共同分享這份資源，她同時承諾台中市政府必定會將這筆善款達到最大效益，不論是兒少相關的脫貧儲蓄計畫、社區軟硬體設備修繕計畫、落實月經平權教育，或是家庭關懷、安置計畫，市府團隊將會以嚴謹審慎的經營規劃與執行效率，提供臺中地區弱勢族群及家庭更多實質的照護與輔導措施。
薛香川也談到，彩券銷售收入除有60%支應中獎彩金之外，幾乎40%的收入都用於做公益，從96年1月起累積至今年5月底，台灣彩券公司已為政府創造公益彩券盈餘達4393.94億元，作為供各縣市政府辦理社會福利、供政府補助國民年金及挹注全民健康保險準備。每賣出一張彩券，有8%到10%是彩券經銷商的銷售佣金，這些彩券經銷商都是身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，目前全國約有4萬3千多名彩券經銷商因為販賣公益彩券獲得工作機會，擁有穩定收入。
除了致力公益彩券本業的經營外，台灣彩券公司更積極鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益，從96年1月1日統計至112年5月底，累積中獎人捐款已達58.7億元，捐助超過200個社福單位及公益團體，執行逾1390個公益慈善方案，全台灣已有超過769萬人次受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢家庭、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等，公益彩券的愛心不斷擴散至全台各地。