父親節百貨優惠比拼！統一時代滿3000送300 SOGO撒1200元折價券
父親節百貨檔期開跑，統一時代百貨台北店，明（20日）起至23日，以及28日至30日限定，全館指定櫃位滿3000送200，8月4日至8日還有活動加碼，指定樓層刷統一時代聯名卡滿3000再送100元抵用券，合計最高回饋10%！同時，SOGO父親節活動期間，下載SOGO APP就送共1200元電子折價券，指定品牌單筆滿3000元可折200元。
記者鍾怡婷/綜合報導
統一時代百貨台北店迎接父親節，指定期間7月20日至7月23日、7月28日至7月30日，全館指定櫃位滿3000送200，8月4日至8日於4F潮流運動、5F都會休閒、6F舒活家居，加碼推出刷統一時代聯名卡滿3000再送100元抵用券，合計最高回饋10%！同時，憑不限金額發票還可再加送HIS CAFÉ咖啡一組。
另外，在一年一度犒賞爸爸的日子，百貨內的餐廳特別推出父親節特餐，像是涓豆腐推出我愛爸爸人氣四人餐推薦價只要2328元，含8道人氣餐點及含式小菜無限量供應，再來，北海道湯咖哩名店「Suage」推出Special湯咖哩+梅花肉片湯咖哩+飲料任選2杯特價只要988元（原價1089元），在父親節勇敢表達自己的感謝。
同時，遠東SOGO百貨台北店（忠孝館／復興館／敦化館）於7月20日至8月8日推出「超級父親節」，載SOGO APP並註冊會員成功，即可獲得APP電子折價券1200元，指定品牌單筆消費滿3000元現折200元，三間百貨分店各有400元折價券，共計1200元電子折價券。
還有父親節超強滿額贈，忠孝館、復興館8F/9F家電、寢具等指定業種，單日累計滿3萬元贈500元電子抵用券、滿10萬元贈2000元電子抵用券、滿20萬元贈5000元電子抵用券；指定櫃位單櫃滿5000元加贈500至1000元不等的電子抵用券（限8F/9F使用）。
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