反制罷工出奧步？環球影業被控修剪路樹減少遮蔭 洛杉磯政府要查
美國演員工會（SAG-AFTRA）跟進美國編劇工會（WGA），於台灣時間7月14日下午3點開始罷工，好萊塢正式陷入停擺。而近日全球遭受熱浪侵襲，各地異常高溫頻傳，洛杉磯市政府表示，他們正在調查NBC環球影業修剪影城外路樹的情況，有抗議者指控環球影業故意修剪路樹來減少遮蔭，讓抗議者只能在烈日下曝曬。環球影業則喊冤表示，修剪路樹是既定計畫，與罷工無關。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，洛杉磯市控制官員（LA City Controller）梅加（Kenneth Mejia）在推特發文，分享了環球影城外行道樹的修剪前後對比圖，並透露市政府正在調查此事是否涉及故意打壓罷工。
梅加表示，加州的行道樹原則上由市政府負責管理，不過有把維護工作發包出去，而周邊企業通常也能夠擁有修剪路樹的許可證。然而，有正在好萊塢參與罷工的抗議者表示，近日天氣炎熱，但環球影業卻把原本能夠提供遮蔭的路樹修剪得光禿禿，抱怨環球影業是故意要讓抗議者受到曝曬。
環球影業則發表聲明表示，理解路樹修剪後造成抗議者意料之外的挑戰，但修剪工作是原本就安排好的，與罷工無關，讓抗議者不舒服並非環球影業的目的，環球影業支持編劇和演員罷工的權利，也會設法找尋其他能夠提供遮蔭的補救方式。
不過編劇工會和演員工會已就此事正式提起申訴，且工會指控環球影業的一棟大樓正在進行工程，卻拒絕在工地周圍規劃安全通道，讓抗議者被迫處於人身安全有疑慮的環境內。
洛杉磯政府已經表示將會展開調查，環球影業則說會全力配合，並堅信公司已經善盡勞動法規中應對罷工的法律義務。