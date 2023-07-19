40歲以下用戶逾7成！LINE Bank推快金融平台　不排除自己發信用卡

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LINE Bank董事長黃仁埈也提到，過去金融服務申辦相當繁鎖，需要等待，現在全球MZ世代正驅動變革，金融將朝向簡單快速方向發展。LINE Bank打造的「快金融平台」是讓客戶可以自由選擇自己需要的產品和服務。
黃以孟則解釋，「LINE Bank快金融平台」有別於傳統封閉式平台，透過創新技術串接，與金融、非金融業夥伴們聯手，目前提供轉帳、帳戶綁定、快點卡綁定、股票交割帳戶、即時給點、分期信貸、循環信貸、聯名信用卡、網路投保、證券交割等多項服務，期待讓新世代用戶更快取得及完成服務未來將推出財富管理相關產品。
不過，LINE Bank並沒有選擇自己發行信用卡，而是攜手股東之一的聯邦銀行及渣打銀行發行聯名信用卡。對此，黃以孟今日受訪時表示，目前先與兩家銀行合作，不排除還會與第3家、第4家合作，也不排除LINE Bank自己發卡的可能，也透露首度發行信用卡第一年目標上看65萬卡。
聯邦銀行總經理許維文也指出，LINE Bank在開業27個月之後，開戶數就達157萬，未來將透過聯邦銀行豐富的發卡經驗，提供雙倍的信用卡服務。聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容則說，聯邦銀持續開發新開群，像之前發行的賴點卡，鎖定的是喜愛LINE POINTS生態圈的消費者，吉鶴卡則針對哈日族群，鎖定日本購物、餐飲、旅遊，而LINE Bank聯名信用卡鎖定數位、年輕族群，希望能有外溢效應，帶來不同的客戶，而且從7月10日發卡以來，也確實為聯邦銀行帶來許多新客戶，正是聯邦銀希望鎖定的新客戶、新族群。
渣打國際商業銀行台灣消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人邢保利也提到，創新數位金融服務與建立雙贏的夥伴關係是渣打銀行消費金融重要策略之一，這次與LINE Bank共同發行聯名卡，不僅深化雙方的策略合作關係，亦希望透過LINE廣大的生態圈，開拓多元通路與多樣客群，提供客戶更便捷的數位金融服務與優質體驗。
此外，根據LINE Bank針對客戶進行投資理財習慣的調查，近8成5的用戶表示期待帳戶能有投資理財功能，更有7成2客戶表示願意設定LINE Bank帳戶為證券交割戶。為了實際上滿足客戶證券投資的需求，LINE Bank這次也攜手富邦證券推出證券交割帳戶，作為國內首家與證券公司合作證券交割的純網銀，讓用戶最快3分鐘即可完成證券交割開戶及證券戶「線上」申辦，體驗順暢的線上證券交割開戶流程。