陳奕迅喝水打滑！揭21年前「蛋蛋危機」真相 笑喊：我存了很多
陳奕迅昨（18）日晚攻蛋開唱來到第3天，他秉持這系列演唱會的習慣，一口氣唱完28首歌後，才開口向歌迷打招呼，在陳奕迅準備喝水時，險些在台上滑倒的他，自嘲曾經在演唱會上從舞台跌落，導致發生「蛋蛋危機」的往事，還開玩笑說當年存了很多「子孫」在精子銀行。
記者吳雨婕/綜合報導
陳奕迅唱完第28首歌曲後，向歌迷鞠躬表達謝意，還誇張地上演被粉絲熱情的尖叫聲嚇到後，整個人往後摔倒、躺地的戲碼。後來，陳奕迅去後方拿水瓶的時候差點跌倒，喊了一聲「哎唷」，他先是幽默地說：「沒關係我腿粗，很紮實，哼哼，雖然我在02年的時候，在台灣發生過一次意外，但我怕嗎？意外就是意外。」
雖然嘴上說腿粗，但陳奕迅為了站穩，特別以蹲馬步的方式喝水，喝完水後，則是再度走到後方把水瓶放好，他繼續說道：「結果兩年之後，有雜誌說，100天之後我生了一個女兒，哼哼哼，太愚昧了，當時已經有了精子銀行。」讓他覺得無奈又好笑，因此開玩笑的說：「I store a lot.（譯：我存了很多。）」隨後趕緊澄清：「I store a lot in myself.（譯：我存了很多，在我自己的身體裡。）」
陳奕迅會這樣自嘲，是因為他在2002年在台灣參與校園演唱會時，失足跌落舞台，意外撞傷右側睪丸，他當時硬是忍到演唱會結束才送醫，因此在昨晚演唱會上，他心有戚戚焉地說：「02年對我來說，就是延長了一點宣傳期，多了幾個星期在國泰醫院，很好啊、很專業，都不用回去複診。」稱讚台灣醫療技術進步。