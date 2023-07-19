軍公教明年調薪　侯友宜辦公室：中央請客地方買單

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陳建仁6月宣布，今年台灣經濟成長率相對穩健，且消費者物價指數成長幅度將達5%以上，因此核定113年度軍公教人員調薪4%，另為強化延攬及留任教研人員，研究加給將調漲15%。
侯友宜競選辦公室發言人李利貞今天下午透過新聞稿表示，樂見辛勤的軍公教人員得到更好的照顧，但民進黨政府為德不卒，中央喊請客，要地方買單。以台北市和新北市的狀況來看，都是今年下半年經費，由中央及市府各負擔一半。但明年度需要的經費，中央卻尚未允諾像過去一樣全額補助。
李利貞也說，中央臨時公布的政策，完全沒考慮到財政穩定問題，不僅要地方立刻配合，還得自己看著辦，自己想該去哪生錢。紅利中央收，成本地方負擔，這些程序，到頭來還是苦了基層。自己的加薪自己找財源，讓基層情何以堪。難道民進黨是透過這個舉動，再度告訴基層民眾「你們要自立自強」，還是「當作做功德」。
對於行政院副院長鄭文燦受訪時表示只要軍公教調薪的部分涉及到中央，都會由中央編列預算處理，如果是地方預算，中央也會撥給基本維持費。李利貞質疑，鄭文燦根本玩文字遊戲、企圖迴避問題，不願明快承諾全額補助地方軍公教加薪。突如其來的財政負擔，恐怕排擠其他政策需求。
李利貞表示，民進黨打著「送大禮」、「大紅包」的名號，背後沒有完整且長期的規劃，難道不心虛，呼籲執政黨，立意良善別做半套，不要淪為選舉年喊喊口號。（編輯：楊蘭軒）1120719
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