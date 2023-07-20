芭比來了／高層全男性！威爾法洛高級酸美泰兒：我們都愛女人

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由瑪格羅比扮演的「芭比」，離開以女性為領導的芭比世界，進入真實世界尋求完美生活失衡的原因；面對現實的芭比，發現自己不再受歡迎後，開始產生從未有過的傷心情緒，坐在路邊哭泣！此時，玩具公司「美泰兒」派人將她帶回總公司，最令芭比感到驚訝的是，公司高層職位居然全由男性擔任。
當芭比詢問是否有女性擔任高層時，飾演「美泰兒CEO」的威爾法洛（Will Ferrell）卻說，「美泰兒」已經有2位女性任職高層過，還有「我也是媽媽的小孩」、「我們（在場男性高層）都愛女人」等言論；但是，美泰兒成立於1945年，迄今已經擁有78年歷史，足以見得《Barbie芭比》想強調，現實社會中「男女不平等」議題的重要性。
洗腦「芭比們」變花瓶！呈現「性別歧視」真實樣貌
萊恩葛斯林飾演的「肯尼」說：「我只有在芭比溫暖的凝視下才會存在！」他經常被大家稱為「芭比的男朋友」，並且是因為芭比的存在，他才被創造出來，肯尼心中對於自我存在價值感到困惑。進入到真實世界中的肯尼，將學到的「父權」帶回去芭比世界，洗腦所有人遵從這種社會制度。
片中的「2大肯尼」萊恩葛斯林與劉思慕，為了追求瑪格羅比飾演的芭比，上演鬥嘴、飆舞以及鬥毆等爭風吃醋行為，但兩人卻因為父權社會制度和平共處，一起洗腦「芭比們」替「肯尼們」送酒、站在場邊當啦啦隊，成為不需要思考的「花瓶們」，當肯尼在看美國黑幫經典電影《教父》時，芭比會問說：「你在看『神父』嗎？」然後被肯尼糾正；萊恩葛斯林更大膽詢問瑪格羅比，要不要當她的「遠距離女友」（玩伴）之一，劇情真實呈現出滿滿的歧視感。
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