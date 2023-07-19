獨／馬英九切割、716把關失利！金溥聰恐遭發配邊疆調離文宣前線

「如同看到安倍！」賴清德接見安倍昭惠：相信一定能走出悲傷

▲賴清德接見安倍昭惠。（圖／總統府提供）
▲賴清德接見安倍昭惠。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

副總統賴清德今（19）天接見「日本故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠女士訪台團」時表示，期盼台灣與日本在前總統李登輝和前首相安倍晉三精神感召下，繼續合作，讓兩國未來更加美好；安倍昭惠則說，她相信台日友好關係會永遠持續，並期盼未來能有更多機會到台灣訪問，未來將竭盡所能促進台日關係發展。

我是廣告 請繼續往下閱讀
安倍昭惠訪賓一行人包括日本參議員山谷惠里子（YAMATANI, ERIKO）、北村經夫（KITAMURA, TSUNEO）等人，由外交部長吳釗燮、台灣安倍晉三之友會會長陳唐山、「日本台灣交流協會」台北事務所代表泉裕泰（IZUMI, HIROYASU）、「台灣日本關係協會」秘書長范振國等人陪同，前來總統府拜會賴清德。

賴清德致詞時表示，能在總統府與安倍昭惠晤面，他感到非常高興，原本期待在疫情過後，能夠當面感謝安倍前首相對台灣的支持，但今天看到安倍昭惠女士，就像看到安倍前首相一樣。

賴清德提到，去年安倍前首相驟然離世，他到日本弔唁及安慰其家人時，都還無法接受這個事實，也覺得安倍晉三跟平常沒兩樣，只是睡著一般；他哽咽說，參加告別式時，因為安倍晉三的照片非常帥氣、充滿笑容，都彷彿其還在人世間。

賴清德說，當時安倍昭惠提到，安倍每天會陪媽媽散步及他們家庭的生活點滴，都讓他印象深刻，相信安倍的母親及安倍昭惠，一定能走出悲傷。

賴清德感謝安倍昭惠代替安倍前首相到李登輝前總統墓前致意，並期盼台灣與日本，能在李登輝前總統和安倍前首相的精神感召下，繼續合作，讓兩國未來更加美好。

安倍昭惠致詞時首先感謝賴清德親自出席前天的歡迎晚宴，並預計出席今晚「台日友好之夜」，她也感謝賴清德在安倍前首相不幸離世時，親赴日本表達哀悼及慰問。

安倍昭惠提及，今天早上訪團有機會至李登輝靈前獻花致意，她相信李前總統與安倍前首相也都期盼台日能攜手協力，共創更美好的未來。

安倍昭惠指出，安倍生前常說「能不能為台灣做些什麼事情」，她相信台日友好關係會永遠持續，並期盼未來能有更多機會到台灣訪問，且台日雙方在很多領域相互尊重、共同合作，未來她也將竭盡所能促進台日關係發展。

「北加州信賴台灣後援會」湧百位台胞挺　拚賴清德高票當選

賴清德出訪巴拉圭將過境美國　孫曉雅：中國不應進行任何挑釁行為

賴清德出席台馬商會宴席　深耕大馬貿易產業鏈、推廣新南向

賴清德爭取過境華府不順？總統府賴辦駁斥不實訊息、造謠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀