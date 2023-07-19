「如同看到安倍！」賴清德接見安倍昭惠：相信一定能走出悲傷

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賴清德致詞時表示，能在總統府與安倍昭惠晤面，他感到非常高興，原本期待在疫情過後，能夠當面感謝安倍前首相對台灣的支持，但今天看到安倍昭惠女士，就像看到安倍前首相一樣。
賴清德提到，去年安倍前首相驟然離世，他到日本弔唁及安慰其家人時，都還無法接受這個事實，也覺得安倍晉三跟平常沒兩樣，只是睡著一般；他哽咽說，參加告別式時，因為安倍晉三的照片非常帥氣、充滿笑容，都彷彿其還在人世間。
賴清德說，當時安倍昭惠提到，安倍每天會陪媽媽散步及他們家庭的生活點滴，都讓他印象深刻，相信安倍的母親及安倍昭惠，一定能走出悲傷。
賴清德感謝安倍昭惠代替安倍前首相到李登輝前總統墓前致意，並期盼台灣與日本，能在李登輝前總統和安倍前首相的精神感召下，繼續合作，讓兩國未來更加美好。
安倍昭惠致詞時首先感謝賴清德親自出席前天的歡迎晚宴，並預計出席今晚「台日友好之夜」，她也感謝賴清德在安倍前首相不幸離世時，親赴日本表達哀悼及慰問。
安倍昭惠提及，今天早上訪團有機會至李登輝靈前獻花致意，她相信李前總統與安倍前首相也都期盼台日能攜手協力，共創更美好的未來。
安倍昭惠指出，安倍生前常說「能不能為台灣做些什麼事情」，她相信台日友好關係會永遠持續，並期盼未來能有更多機會到台灣訪問，且台日雙方在很多領域相互尊重、共同合作，未來她也將竭盡所能促進台日關係發展。