中職／「韓哥」姜成鎬帥氣「甩尾」開球！開《玩命關頭》老車登場
中職富邦悍將今（19）日賽前舉行開球儀式，特別邀請到國際巨星，以《玩命關頭》系列在全球走紅的好萊塢明星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）到場，他也開著老車「1974 alfa romeo GTV 200」（價值約139萬）這是在《玩命關頭Ｘ》中所登場的車，而「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）也特別開玩笑，他很愛台灣，來到球場看到富邦啦啦隊，真的很可愛，還好老婆沒來，不然會罵他。
記者吳政紘/新北報導
「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）本人十分親切，不但直接回答媒體提問，還會關心記者是否會很熱，狀況如何，他說：「我覺得台灣很熱，很潮濕，但這對我的長髮很好。」
他也提到自己其實家中也有一台這樣的跑車，但是這台「有冷氣」，讓他很意外，賽前他特別跟富邦選手郭俊麟、林哲瑄合影，「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）來者不拒，並且郭俊麟還送他手套，讓他說：「這真的是夢想成真，我擁有職業球員的手套、球衣跟站上球場，這真的是我的榮幸。」
此外，他是出身於美國喬治亞州，所以他特別支持勇士隊，他最愛的球員為Dale Murphy，讓他十分印象深刻。