越南經濟發展暗藏三大危機　外媒：已來到關鍵時刻

巷仔內／皮塔總理夢碎！誰為泰國民主困境買單？

▲泰國前進黨黨魁皮塔挑戰總理大位失敗，並且遭憲法法庭暫停議員職務，被請出國會議堂。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國前進黨黨魁皮塔挑戰總理大位失敗，並且遭憲法法庭暫停議員職務，被請出國會議堂。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心詹凌瑀／特稿

泰國國會原訂在今（19）日就總理選舉進行第二輪投票，但在投票前經辯論後，國會否決42歲的前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）競逐總理的資格。同一天，憲法法庭突然凍結皮塔的議員資格，他被請出國會議堂，在眾人掌聲中以英雄之姿離開。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這一刻，皮塔的總理之路暫時止步，但正如他在接受路透社（Reuters）專訪時所說，「我們贏了選舉，組成了政黨聯盟，但我們碰到了阻礙，我們沒有輸，我們是勝利的一方......無論如何，泰國社會都已產生變化。」

用皮塔的話說，他敗給了這個制度，而非敗給自己，然而這個結果，各界並不意外。

▲42歲的皮塔帶領前進黨在5月的泰國國會選舉中大獲全胖尸。（圖／美聯社／達志影像）
▲42歲的皮塔帶領前進黨在5月的泰國國會選舉中大獲全勝。（圖／美聯社／達志影像）
僅僅一個月前，皮塔站在閃亮的橘色舞台上，對著數萬支持者豪氣萬丈地宣布：「我將成為泰國第30任總理。」這時的皮塔意氣風發，迎來人生的顛峰時刻！到了今天，皮塔只能認輸。其實，第一輪投票時，當皮塔只獲得250名參議員中的10多名支持時，他心知肚明自己已經出局，今天再次投票只是歹戲拖棚，無法改變結局。

▲皮塔曾信心滿滿對支持者宣稱：「我將成為泰國第30任總理。」（圖／翻攝自皮塔臉書）
▲皮塔曾信心滿滿對支持者宣稱：「我將成為泰國第30任總理。」（圖／翻攝自皮塔臉書）
泰國有著「與眾不同」的總理選舉制度。在正常的民主國家，總理應該是國會議員，由最大黨的黨魁出任，或是由聯合政府推舉人選。然而，泰國的總理不一定要是國會議員，而且不見得是最大黨或政黨聯盟推舉的人選出任。主要原因在於，根據泰國的新憲法規定，除了眾議院500名民選議員之外，參議院250名議員也有選舉總理的資格，問題是，這250名參議員並非由人民選出，而是由軍政府為首的勢力指派，若無法獲得這群保守派支持，要拿下過半選票並非易事。也就是說，軍政府當初在制憲時，早已在憲法留下伏筆，無論軍方是否執政，想要取得政權者，都必須與之談判。

這就是所謂的「泰式民主」，被經濟學人列為「有缺陷民主政體」的國家，保守勢力一再透過軍事政變及司法政變，違背民意、推翻民選政治明星。

不過，泰國確實正在改變。

皮塔如日中天的氣勢，在泰國已有近20年未曾出現，上一個橫掃全國各地的政治人物，是流亡海外的前總理塔克辛（Thaksin Chinnawat ）。當年的塔克辛以CEO總理之姿，擄獲泰國人民的心，讓泰國底層人民看到希望，那是一場階級翻轉。這一次，皮塔作為改革的符號，在年輕人的狂熱之中橫空出世，成為帶領泰國改革的明燈，他所代表的則是「世代正義」。

▲皮塔深受泰國年輕人喜愛，被視為改革的象徵。（圖／美聯社／達志影像）
▲皮塔深受泰國年輕人喜愛，被視為改革的象徵。（圖／美聯社／達志影像）
皮塔帶領的前進黨獲得1400萬選民的支持，他大膽地將「槍口」對準泰國的既得利益者，包括王室、軍隊、資本家、政壇菁英，提出改革「冒犯君主法」（lèse-majesté）更是皮塔最大的賭注，也是他能贏得年輕選票的關鍵。根據泰國刑法第112條「冒犯君主罪」規定，若有人涉及誹謗、侮辱或威脅國王等王室成員，最重可處15年有期徒刑，泰國自2014年軍政府執政以來，已有1000多人因此法遭到逮捕，特別是在2019年學運之後，情勢更加惡化，也讓保守派盡失民心。

但改革「冒犯君主法」等於是把王室、軍隊拉下神壇，這跟向保守派發起生死之戰沒有兩樣；此外，前進黨提起修改憲法227條，打算剝奪參議員的總理選舉權，同樣踩到保守派底線，「不能讓皮塔砸掉飯碗」成為保守派一致的共識。這點，皮塔及前進黨不是不知道，但為了向基本盤交待，皮塔始終不肯就改革「冒犯君主法」妥協。

▲泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn ）的大女兒帕差拉吉帝雅帕公主昨天傍晚在呵叻府訓練犬隻時突然失去意識，目前人已在曼谷的朱拉隆功醫院檢查和治療。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn ）相當不得民心。（圖／美聯社／達志影像）
但在政治裡頭，很多時候妥協是一門藝術，當皮塔過度強硬表達改革「冒犯君主法」的立場，沒有得妥協的情況下，反而失去了擔任總理、組織政府的機會，最後再多的願景、再多想推動的政策，都無法實現。「飯得一口一口吃，吃快了容易噎到」，這一點，考驗著皮塔、也考驗著泰國眾多改革者的智慧。

2023年大選，是泰國民主再一次嘗試。民主從來不是一條容易的道路，這一次皮塔挑戰總理功敗垂成，但他在2023年大選帶領年輕世代往前跨了一大步，這一步，已經為泰國的後繼者立下標竿，是泰國民主的一小步，也是泰國人民的一大步。

皮塔帶來年輕、改革新希望　獲逾6成泰國民眾支持擔任總理

泰國橘色浪潮來襲！皮塔19日再次挑戰總理大位　民眾街頭集結力挺

泰國大選反對派翻轉政局！前進黨領袖皮塔：我是下一任總理

泰國「高富帥學霸」成下屆總理黑馬！前進黨黨魁皮塔受年輕人力挺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀